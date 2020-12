La jutgessa deixa en llibertat Rafael Amargo, investigat per tràfic de drogues i organització criminal

La jutgessa deixa en llibertat Rafael Amargo, investigat per tràfic de drogues i organització criminal

La magistrada del Jutjat d'Instrucció 17 de Madrid ha acordat aquest dijous a la nit la posada en llibertat de Rafael Amargo, que va ser detingut per la Policia Nacional el dimarts al vespre per formar part, presumptament, d'una xarxa de distribució d'estupefaents. Se l'investiga per tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.

Com a mesures cautelars se li ha imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori estatal i l'obligació d'acudir els dies 1 i 15 de cada mes al jutjat. Al costat d'Amargo, també han quedat en llibertat les altres tres persones que van ser detingudes junt al ballarí i coreògraf. A tots tres, investigats pels mateixos delictes, se'ls ha imposat les mateixes mesures cautelars.

El jutjat d'instrucció número 17 de Madrid ha actuat en funció de guàrdia de detinguts, i posteriorment s'ha inhibit en favor del número 48 que investiga els fets des de fa mesos. L'assumpte consta de diverses peces separades i, a dia d'avui, totes les actuacions estan declarades secretes, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Madrid.