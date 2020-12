La Generalitat impulsa la creació d'una càtedra sobre llibertat religiosa

«Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió». Així ho estableix l'article 18 de la Declaració Universal de Drets Humans, que inclou també el dret al canvi de religió o creença, a exercir el culte de forma individual o col·lectiva, en públic o en privat i l'ensenyament, pràctica, culte i observança de les diferents confessions que existeixen. Partint d'aquesta base, la Generalitat, a través de la Direcció General d'Afers Religiosos, ofereix una subvenció per crear i posar en funcionament una càtedra sobre llibertat religiosa i de consciència a la qual hi poden optar totes les universitats catalanes. El termini per presenar la documentació és del 2 al 23 de desembre.

Segons s'estableix en les bases del Govern català, l'activitat de la Càtedra haurà de preveure, com a mínim, els àmbits temàtics relacionats amb el fet religiós a Catalunya, la pròpia llibertat religiosa i de consciència i la difusió, la comunicació i l'accés a les dades obertes en relació amb el fet religiós.

Per tal de tirar-la endavant, les universitats que vulguin optar-hi han de tenir, com a mínim, una persona amb títol de doctora en Dret i una altra amb títol de doctora en Comunicació o en Ciències o Tecnologies de la Informació. A més, totes dues hauran d'acreditar un currículum acadèmic o professional relacionat de forma específica amb la llibertat religiosa i de consciència.

D'altra banda, l'equip també haurà de comptar amb l'existència de com a mínim una persona amb un perfil professional adequat per a cadascun dels àmbits indicats, i acreditar experiència de tot el personal docent i investigador en la temàtica de la llibertat religiosa havent publicat, durant els darrers tres anys, almenys tres articles científics sobre aquestes qüestions en revistes científiques acreditades.

Tal com recorda el Govern català, la Direcció General d'Afers Religiosos -que depèn de la conselleria de Justícia- té com a objectius, entre d'altres, «promoure la cultura religiosa en la societat catalana i el diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència, així com donar a conèixer el fet religiós mitjançant la seva promoció i difusió». És per això que, en aquest marc, consideren que «té el màxim interès a dur a terme actuacions per tal de garantir l'exercici del dret de llibertat religiosa, tant en el seu vessant individual com en el col·lectiu, i vetllar per a la cohesió social».

Elements d'anàlisi

De la mateixa manera, assenyalen que un dels eixos del pla de Govern vigent és «impulsar el dret a la llibertat religiosa i de consciència», amb l'objectiu de «reconèixer, garantir i protegir el dret a la llibertat religiosa i de consciència».

És per això que, indiquen, «la profunda i ràpida transformació del fet religiós a Catalunya requereix disposar d'instruments d'anàlisi i prospectiva de la realitat per assegurar el disseny de polítiques adients».