Mónica Carrillo sorprèn amb l'anunci de la publicació d'un disc pel 2021

Mónica Carrillo ha estat una de les escriptores que ha participat en la iniciativa que ha tingut La casa del Libro i l'editorial Planeta. Un homenatge, sens dubte, als llibreters que fan un treball d'allò més artesanal en la venda de llibres, una finestra a un món nou en el qual t'endinses només amb començar a llegir una novel·la. La periodista s'ha mostrat d'allò més emocionada i ha parlat sobre l'any tan complicat que estem passant.

La periodista, que enguany ha patit un càncer de pell, només li demana al 2021: "Salut per a tots". Ha estat un any de contrastos perquè, malgrat aquest sotrac en la seva salut, en aquest 2020 ha guanyat el Premi Azorín de novel·la per la seva obra 'La vida desnuda', cosa que li va omplir d'orgull i satisfacció per tot l'esforç invertit en ell.

La presentadora de televisió continua posant-se reptes a nivell professional i aquest any 2021 traurà un disc, anunci que ens ha deixat molt sorpresos, però que a ella li ha fet molt feliç: "Un no es coneix del tot. M'agraden els reptes. Quan m'ho van dir em va donar el riure, mai he cantat en cap lloc. Em va agradar posar-me a prova. Molts coneguts es van sorprendre molt. Quedarà en anècdota".