Johnny Depp va exigir a Warner acomiadar Amber Heard d'«Aquaman»

La guerra entre Johnny Depp i Amber Heard continua. Després d'haver conegut que l'actor de 'Piratas del Caribe' pensa acudir a la Cort d'Apel·lacions per tal de recórrer la sentència contra 'The Sun', ara han sortit informacions sobre com l'intèrpret va intentar que Warner Bros. acomiadés a Amber Heard del primer lliurament d' 'Aquaman'.

Segons revela 'The Hollywood Reporter' en un ampli reportatge, Depp va buscar per tots els mitjans que Heard no aparegués en la reeixida cinta dirigida per James Wan i que va protagonitzar Jason Moma. "Vull que la reemplacin en la pel·lícula de WB", li va escriure a la seva germana, la productora Christi Dembrowski, qui anteriorment tenia un acord amb Warner. Finalment, això no va succeir.

De moment, Depp està fora de les sagues 'Piratas del Caribe' i 'Animales fantásticos'. Del primer cas, Disney, directament, va anunciar un reboot de la franquícia centrat en personatges femenins en el qual, en principi, no es comptarà amb el personatge de Jack Sparrow. En el segon cas, Warner va decidir prescindir de Depp després que aquest perdés la seva demanda contra The Sun, que li va titllar de "maltractador de dones, i finalment ha estat substituït per Mads Mikkelsen en el paper de Grindelwald.

Encara que Heard no va ser expulsada d''Aquaman', sí que hi ha un fort moviment a les xarxes socials perquè l'actriu no participi en la seqüela. La petició perquè Warner acomiadi a l'actriu va aconseguir superar el milió i mig de signatures. De moment, l'estudi no té intenció de prescindir de la intèrpret, que va respondre que "campanyes pagades no decideixen repartiments".

El reportatge de 'THR' inclou diverses declaracions de Depp que apareixen en la part dispositiva del jutge Andrew Nicol sobre les acusacions de difamació de Depp contra 'The Sun', que l'actor va perdre. Entre els comentaris que el mitjà treu a la llum estan declaracions de l'actor contra Heard amb l'exagent de l'actriu o amb altres coneguts seus.

"Heard està suplicant una humiliació total a nivell global. Necessito els teus missatges de text sobre San Francisco", comença declarant Depp a Christian Carino, qui va representar a l'artista en el passat. "No tinc pietat, ni por, ni un polsim d'emoció o el que vaig pensar en el seu moment que era amor per aquesta caçafortunes de baix nivell", continua comentant.

La publicació també exposa altres comentaris més incendiaris de Depp, inclòs un en el qual li comenta a l'actor Paul Bettany que "caldria cremar a Amber Heard". L'actor de 'Bruja Escarlata i Visión' el pren com una broma fins que Depp li respon: "Ofeguem-la abans de cremar-la! Després em cardaré el seu cadàver cremat per tal d'assegurar-me que estigui ben morta".

El reportatge també mostra que, a causa dels problemes legals de l'actor, i de les seves polèmiques relacionades amb la seva exparella, la seva cotització com a estrella de primera línia està molt a la baixa. "No pots treballar amb ell ara, és radioactiu", declara un director d'estudi al mitjà nord-americà.

Les batalles judicials de Johnny Depp tindran un nou episodi l'any 2021. A més de que la Cort d'Apel·lacions, una estada que està un graó per sota del Tribunal Suprem en la justícia britànica, sobre el cas contra The Sun; el maig de 2021 començarà el seu judici contra Heard per difamació arran d'un article que va escriure l'actriu sobre violència de gènere al The Washington Post el 2018.