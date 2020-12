Rosalía enlluerna a la portada de «Vogue» dels EUA

Rosalía és poderosa i amb la seva força de 'cantaora' aconsegueix tot el que es proposa. L'excepcional fotògrafa nord-americana Annie Leibovitz ho sap i per això ha sigut l'encarregada de retratar-la per a la portada de gener de 'Vogue' USA.



Amb un fastuós estilisme de Carlos Nazario, la intèrpret, de 27 anys, enlluerna a la portada de la revista amb un disseny fulgurant de Burberry, un minivestit semitransparent en tons de coure.



A més de posar espectacular, l'artista del Baix Llobregat ha concedit una entrevista a la 'bíblia de la moda' per parlar sobre el nou àlbum que ha preparat durant els mesos de confinament.



«Sí, necessitava aquestes hores a l'estudi, treballant només en la meva música», diu la catalana sobre el nou disc, que es preveu que surti a mitjans del 2021 i que en l'actualitat continua component.





La cantant de 'Malamente', que ha passat la pandèmia a Miami, admet que ha passat 12 hores al dia tancada en una habitació que ha convertit en el seu estudi, i que el temps lliure l'ha dedicat a veure pel·lícules com 'L'arbre de la vida', de Terrence Malick; 'Taxi Driver', de Martin Scorsese i la sèrie de moda d'HBO, 'Euphoria', de Sam Levinson.Rosalía, que forma part de la sèrie de quatre portades de gener que estan protagonitzades per l'actriu Frances McDormand; la model de talles grans Paloma Elesser i la jugadora de tenis japonesa Naomi Osaka, que la publicació considera que seran valors segurs el 2021, ha recalcat que no té temps per a la seva vida personal: «Jo vaig a l'estudi i estic component, estic produint, estic escrivint les lletres, estic escrivint 'toplines' (melodies), estic tocant instruments. Et juro que per a això hi has de posar tots els teus sentits».L''huracà Rosalía' explica, a més, que l'origen de la seva singular fusió musical prové dels seus anys d'estudi a l'Escola Superior de Música de Catalunya i la varietat que allà va poder observar.