«Diàleg», eix de la Jornada de Cultura Jueva

El Patronat del Call de Girona participarà en la propera edició de la Jornada Europea de la Cultura Jueva 2021, tal com ha anat fent des de la seva creació, l'any 1999.

Segons ha informat l'entitat, la setmana passada es va celebrar la primera reunió, de caràcter virtual, per tal que el comitè de treball comencés a posar les bases de la futura jornada, que se centrarà en el tema «Diàleg». A la reunió hi van participar, a més de Girona, membres de l'AEPJ procedents de França, Itàlia, Àustria, Polònia i Geòrgia. La reunió va ser coordinada per l'oficina de l'AEPJ a Barcelona.

Els organitzadors de la trobada virtual van convidar les professores Marta Simó i Laryssa Michalska a presentar els diferents conceptes de diàleg entre cultures des del món acadèmic, per tal d'ajudar els coordinadors de la iniciativa a crear una base comuna de coneixement sobre la temàtica 2021. També van comptar amb la presència d'expertes de la Biblioteca Nacional d'Israel, que un any més es van oferir per aportar idees, recursos i materials per a desenvolupar les activitats.

La JECJ 2021 s'organitzarà en el context del projecte NOA, que s'inscriu dins el programa europeu REC (Rights, Equality and Citizenship) de la Comissió Europea (2014-2020) i en el qual el Patronat Call de Girona hi participa a través de l'AEPJ.

Mentrestant, de cara al Nadal, el Museu d'Història dels Jueus de Girona oferirà activitats «segures i per a tota la família», a partir del 22 de desembre i fins al dia 7 de gener.