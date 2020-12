Hisenda rastreja el dia a dia de Shakira

El procés judicial contra Shakira per presumptament defraudar a Hisenda 14,5 milions d'euros entre els anys 2012 i 2014 s'allarga. El jutjat que està investigant el cas ha encarregat a l'Agència Tributària, a petició de l'Advocacia de l'Estat, un nou informe (serà el segon que redacta aquest organisme) sobre la situació tributària de la cantant i, sobretot, perquè els inspectors detallin si l'artista, com sosté la fiscalia, va estar més de la meitat de cada any més un dia a Espanya, és a dir, 184 dies, el mínim per ser considerat resident fiscal i tenir l'obligació de pagar els impostos al nostre país. El dictamen que al seu dia va elaborar l'Agència Tributària i el presentat per la defensa difereixen i per això es demana una nova anàlisi explicativa. L'artista es va declarar oficialment resident a Espanya el 2015.

Per saber si es va cometre o no un delicte de frau a Hisenda s'ha de demostrar d'una forma fefaent els dies que l'artista de Barranquilla, el nom real de la qual és Isabel Mebarak Ripoll, va estar a Espanya durant els anys investigats. L'advocat de la cantant, José Antonio González Franco, va presentar fa uns mesos al jutjat un dictamen contrari al que havia realitzat l'Agència Tributària i que va servir de base perquè la fiscal Carmen Martín Aragón presentés la querella. La defensa qüestiona en aquest informe la metodologia utilitzada pels inspectors d'Hisenda per calcular els dies que Shakira es va mantenir al nostre país i afirma que, en alguns casos, són simples estimacions. Per exemple, si un dilluns va fer una compra a Barcelona i divendres va anar a la perruqueria a la ciutat, això no demostra, al seu entendre, que la resta de dia estigués a Espanya. Per això el lletrat pretén reconstruir la seva agenda professional amb tota mena de proves, com bitllets d'avió, compres a l'estranger i factures d'hotel. El que faci falta.



Classes de francès i zumba

Això mateix, però en sentit invers, és el que va fer l'Agència Tributària. Una inspectora d'aquest organisme es va submergir en el dia a dia de la cantant a Barcelona per demostrar que no vivia a les Bahames, sinó a Espanya. Sap, per exemple, que va rebre classes de francès, qui era la seva professora de zumba, que anava al perruquer dues vegades per setmana i que determinats despeses, restaurants i hotels els pagava la seva assistenta amb una targeta de crèdit. El rastreig va ser tan exhaustiu que va seguir la pista de l'artista en clíniques, centres de bellesa, estudis de gravació, botigues de roba... En definitiva, va reproduir al seu informe el dia a dia de Shakira, que va completar amb l'empremta que habitualment deixen els famosos a les xarxes socials.