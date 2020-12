Bad Bunny: 2020, un any pletòric d'èxits

La vandalització d'un mural de Bad Bunny en el seu municipi natal de Vega Baja és un incident que en absolut reflecteix els èxits que han envoltat l'artista, que en plena pandèmia ha tret tres discos, ha sigut portada de diverses publicacions importants i ha trencat nombrosos rècords.



Bad Bunny, primer artista de parla hispana a regnar a Spotify

Es fets van tenir lloc dilluns, 21, tard a la nit i va ser confirmat dimarts a Efe per Rosa Valle, membre de la gerència del restaurant Costa Norte, a l'exterior del qual s'ubica l'obra creada per l'artista porto-riqueny Eric Chacón el maig del 2019.

En una entrevista amb Efe, Valle va lamentar els fets ocorreguts a l'establiment, administrat pel seu marit –el comerciant i pescador comercial Alberto González–, en funcions des del 1980 i localitzat al sector de Marbella, abans conegut com a Playa Puerto Nuevo.

És ben lamentable aquest succés, perquè independentment que sigui Bad Bunny i que no és del seu grat, hem de veure que és una peça d'art amb dret de propietat i autor. Independentment de qui sigui, això no es fa», va expressar.

Segons va relatar Valle, va ser una amiga de la seva filla que va albirar el moment en què els sospitosos fugien del lloc en un vehicle. Fins i tot, diversos veïns van fer vídeos i fotos del moment en què els desconeguts portaven a terme l'acte de vandalisme i es retiraven.

El mural va ser fet per l'artista porto-riqueny Eric Chacón el maig del 2019. La pintura presenta el rostre de Bad Bunny amb línies de diferents colors, com blanc, vermell, blau, groc, ataronjat, verd i negre, ensenyant la llengua, utilitzant les seves distintives ulleres, un tercer ull al seu front i els seus dos dits petits assenyalant la cara.

El mateix Bad Bunny ha gravat vídeos davant el mural, va dir Valle. «Aquest mural és patrimoni nacional», ha afirmat.

Benito Antonio Martínez, nom de pila de Bad Bunny, es va criar específicament al sector d'Almirante Sur, àrea pròxima al poble de Vega Baja.

Valle va dir que encara no ha presentat cap querella davant la Policia, i que el mateix Chacón li va trucar per dir-li que estava disposat a refer el mural, davant el qual centenars de persones, tant locals com turistes, s'han fet fotos.

Aquest succés, no obstant això, no desacreditarà les gestes musicals aconseguides aquest 2020 per Bad Bunny.

Després que l'artista boricua es presentés el 2 de febrer juntament amb Jennifer López i Shakira a la Superbowl de futbol americà, a finals del mateix mes va llançar 'YHLQMDLG', el primer dels seus tres àlbums d'aquest any.

El disc va trencar rècords mundials amb 20 contagiosos talls com 'Yo perreo sola', 'La santa', 'Si veo a tu mamá' o 'La difícil', portant l'«urbà llatí» a un lloc de prestigi amb les seves fusions i el seu respecte per la dona i el públic.

'YHLQMDLG' (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) va imposar una marca com l'àlbum en espanyol que més temps porta entre els 10 més venuts de Billboard 200 dels Estats Units.

El segon disc, 'Las que no iban a salir', el va llançar sorprenentment el 10 de maig, Dia de les Mares a Puerto Rico. El disc de 10 cançons inèdites va comptar amb les col·laboracions d'artistes com Don Omar, Nicky Jam, Jhay Cortez, Zion y Lennox, i Yandel, entre d'altres.

Diversos dies més tard, Bad Bunny es va convertir en el primer artista urbà llatí a ser la portada de la revista nord-americana 'Rolling Stone'. A la portada apareix l'intèrpret amb una mascareta, indumentària prioritària a l'hora d'ajudar a evitar la Covid-19.