Multen a 23 persones en una festa il·legal d'un xalet de Leticia Sabater

La Policia Local de Villanueva de la Cañada (Madrid) ha iniciat una proposta de sanció contra 23 persones que suposadament han participat en una festa en una xalet a la urbanització de Villafranca de la Cañada, des de la nit de Cap d'Any, superant el límit de reunions que està en sis persones a tota la Comunitat de Madrid. La vivenda, segons el diari 'ABC', pertany a la col·laboradora de televisió Leticia Sabater, que l'hauria llogat a una altra persona.

Fonts de la Policia Local van explicar que el dia 1 de gener a les 8.30 hores es va donar l'avís per part de vigilants i veïns que al carrer Antequera, 28 van escoltar una mica de música i hi va haver trànsit de vehicles a la zona. Quan van acudir ja no hi havia música, però van trobar-hi fins a 10 persones que no viuen a la vivenda que van proposar per a una sanció per agrupació superior a sis persones.

Hores més tard, ja aquest matí, un altre veí va tornar a denunciar sobre la mateixa finca, i els agents s'han topat amb un trànsit de vehicles i han sentit des de molt de lluny de l'interior de la vivenda una mica de música. Han fet diversos intents per contactar amb algun responsable o algú de l'interior de la vivenda, sent el resultat negatiu.

Una vegada allà, s'han mantingut als voltants de la porta de la vivenda comprovant els vehicles de la zona. Posteriorment, han començat a sortir algunes persones, fins a 13 persones que no viuen a la vivenda i que són proposades per a sanció per agrupació superior a sis persones. També s'ha filiat una persona que s'ha identificat com a responsable i que ha manifestat que li ha deixat la vivenda un amic per reunir-se amb un parell de parelles.