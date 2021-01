El Papa dedica un any a la família

El papa Francesc ha convocat un any especial dedicat a la família, que començarà el proper 19 de març, quan es compleixen cinc anys de la publicació de l'encíclica Amoris Laetitia i que conclourà amb la desena Trobada Mundial de les Famílies a Roma, prevista per al juny de 2022.

L'anunci el va fer el propi pontífex durant l'Àngelus de diumenge passat, que va resar a la Biblioteca Apostòlica sense presència de fidels per a respectar les disposicions sanitàries que hi ha a Itàlia per la covid-19.

El pontífex va convidar a seguir el model de la família de Natzaret, tot donant alguns consells per a un ambient familiar sa: «Si discuteixen, facin les paus el mateix dia, perquè la guerra freda de l'endemà és molt perillosa».

Francesc també va explicar que, per tal que en la família es pugui experimentar una comunió sincera, s'han de donar una sèrie de característiques: convertir-se en «una casa d'oració», mantenir «afectes profunds i purs», fer prevaler «el perdó sobre les discòrdies» i que «la duresa quotidiana del viure sigui suavitzada per la tendresa mútua i per la serena adhesió a la voluntat de Déu».