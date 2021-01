El web de l'Arxiu Diocesà ofereix les imatges de llibres sagramentals de fa cent anys

L'Arxiu Diocesà del Bisbat de Girona ha introduït a la seva pàgina web els llibres sagramentals digitalitzats les parròquies de la diòcesi de més de cent anys d'antiguitat, de manera que ara es poden consultar des de qualsevol ordinador. Fins ara, només es podien consultar des de la intranet de la sala de consulta de l'arxiu.

Entre els mesos d'agost i desembre, s'han penjat les imatges que corresponen a uns 4.500 llibres de baptismes, confirmacions, matrimonis, defuncions i testaments, com a màxim fins l'any 1920, amb l'excepció d'alguns llibres d'òbits, que arriben fins a 1970. Segons indiquen des del Bisbat, la tasca no ha estat fàcil, ja que calia anar fent correspondre les imatges de cada llibre amb la seva fitxa del catàleg digital. És per això que també ha estat necessària la revisió de les fitxes per part dels arxivers, que hi han hagut de dedicar unes 500 hores de treball.

Des de fa anys, el procés d'oferir el servei de consulta de les imatges dels llibres sagramentals parroquials de més de cent anys d'antiguitat ha estat paral·lel al de la seva concentració física a l'Arxiu diocesà, que és on es pot dur a terme una millor conservació, tractament i catalogació.

Entre 1981 i 1983, a través d'un conveni amb la Societat Genealògica d'Utah (EUA), es van microfilmar tots els llibres sagramentals de les parròquies de la diòcesi de Girona. L'Arxiu va rebre llavors uns 700 rotlles de microfilm que, amb la compra d'un aparell de lectura el 1984, es van posar a disposició dels investigadors.

Des del 2005, el contingut dels microfilms s'ha anat passant a fitxers en format digital, de manera que la consulta s'ha pogut realitzar, a partir de llavors, a través de la intranet dels ordinadors de la sala de consulta. Des de fa temps, s'han anat substituint gran part de les antigues imatges en blanc i negre per noves imatges en color amb l'ajut dels col·laboradors voluntaris de l'arxiu. Ara, la pandèmia ha urgit fer un pas més: buscar una alternativa a la consulta presencial.