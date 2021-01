Detinguda l'exdona de Mainat en intentar de nou entrar a casa del productor televisiu

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest dilluns Angela Dobrowolski, l'exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat, per intentar de nou accedir a la casa de l'exmembre de La Trinca, que suposa el seu quart arrest des que va ser acusada d'intentar matar al juny la seva exparella.

Segons ha avançat El País i han confirmat a Efe fonts pròximes al cas, la detenció de Dobrowolski s'ha practicat la tarda d'aquest dilluns per violació de domicili, en intentar accedir per una teulada a l'habitatge que Mainat té a Barcelona, i per trencar l'ordre d'allunyament i comunicació que tenia vigent.

Han estat els veïns els que han avisat la Urbana que una persona estava intentant accedir a l'habitatge de Mainat a Barcelona.

Quan els agents han arribat al lloc, han comprovat que es tractava de l'exdona del productor televisiu, que es trobava al pati de la casa, segons les fonts, i ha estat detinguda.

Des de la seva detenció pel suposat intent d'homicidi de Mainat, injectant-li insulina mentre dormia al juny passat, Dobrowolski acumula tres arrestos: per intentar falsificar talons a nom del productor televisiu, per intentar entrar a robar a casa seva a Canet de Mar i la d'avui, per intentar accedir al seu pis de Barcelona.

El jutge que investiga el suposat assassinat de Mainat va acordar el 25 d'octubre passat imposar a Dobrowolski una ordre d'allunyament d'un quilòmetre del productor televisiu i dels dos fills que tenen en comú.

La nit del 22 al 23 de juliol, el fundador de La Trinca -diabètic i de 72 anys- va patir una accentuada baixada de sucre que li va provocar un coma hipoglucèmic, després del qual va acusar la seva dona -que té 37 anys i estudia últim curs de Medicina- d'haver-lo provocat injectant-li una sobredosi d'insulina mentre dormia, per la qual cosa Dobrowolski va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra.