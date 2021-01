Una triomfadora a Silicon Valley ho deixa tot per a ser monja de clausura

Montse Medina és una jove valenciana de 36 anys que ho ha aconseguit tot en el món de la innovació. De fet, va conquistar el bressol de l'emprenedoria i la tecnologia del món: Silicon Valley. Va fundar la startup Jetlore, comprada per la multinacional estatunidenca Paypal (impulsora d'un dels principals sistemes de pagaments en comerç electrònic) per diversos milions de dòlars. Ara ho ha deixat tot per a dedicar-se a la vida religiosa.

Va arribar a San Francisco fa 13 anys per fer un doctorat en aeronàutica a Stanford i va acabar fundant Jetlore, una empresa basada en la intel·ligència artificial que va canviar les regles del joc en el màrqueting electrònic. Més tard, en el seu retorn a Espanya, va ser fitxada el juny del 2019 com a sòcia de la consultora Deloitte. Fins que va dir prou.

Segons informa el mitjà Religión en Libertad, l'emprenedora ha decidit canviar el món dels negocis per la vida en un monestir d'agustines per a ser monja contemplativa. A través d'una carta publicada el mes de desembre passat en el seu perfil a la xarxa social LinkedIn (on ara es defineix com a Serva de Déu), Medina explica als seus companys de Deloitte la seva decisió de donar un gir radical al seu destí. «Amb molt pesar haig d'acomiadar-me de Deloitte. He decidit deixar-ho tot i respondre al que crec que és una crida de Déu», deixa com a introducció a una mostra íntima dels seus sentiments.

«S'ha obert una nova etapa a la meva vida que comporta deixar la meva carrera professional. Crec que Déu m'està cridant a deixar-ho tot per a seguir al seu fill Jesús més de prop. La seva gràcia m'ha llevat el vel que cobria els meus ulls i he començat a comprendre quant li dec», així comença la missiva que Montse Medina ha fet pública. Malgrat el triomf en el món de les finances, com ella explica, «he viscut 12 anys triomfant segons els paràmetres del món: tinc títols de la prestigiosa Universitat de Stanford, he fundat una startup en Silicon Valley que ha adquirit una Fortune 100 i amb tan sols 34 anys he arribat a ser sòcia en Deloitte», aquesta vida no la feia feliç, més aviat al contrari: «m'enganyava a mi mateixa perquè lluny de fer-me feliç aquesta actitud només em provocava un buit cada vegada més creixent». Per això, ha canviat radicalment la seva vida i ha decidit «sense cap remordiment» deixar d'invertir en el seu «futur terrenal i començar a invertir en el meu futur per a la vida eterna», assegura Medina. Una decisió que els seus seguidors a la xarxa social titllen de «controvertida i valenta».