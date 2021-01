El «sayonara baby» d'Arnold Schwarzenegger a Trump

Són més de set minuts amb banderes de fons i música èpica de final patriòtic feliç. Arnold Schwarzenegger ha llançat a través del seu compte de Twitter «unes paraules com a immigrant» després el surrealista assalt al Capitoli d'aquesta setmana. Artilleria pesada anti-Trump. Fins i tot ha desembeinat la seva espasa de Conan davant la càmera. En poques hores, el vídeo ja superava el milió de reproduccions.



«Vaig créixer a Àustria –comença a explicar l'actor–. Així que soc molt conscient de la Nit dels Vidres Trencats. Una nit de tumults contra els jueus que va portar a terme el 1938 l'equivalent nazi dels Proud Boys». «Dimecres –continua dient– va ser el Dia dels Vidres Trencats aquí mateix, als EUA. Però la multitud no només va trencar les finestres del Capitoli. Van trencar les idees que donàvem per descomptat. Van trepitjar els principis sobre els quals va ser fundat aquest país».





My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Ell va néixer el 1947, continua recordant en el vídeo, dos anys després que s'acabés la segona guerra mundial. «Vaig créixer en les ruïnes d'un país que va patir la pèrdua de la seva democràcia», esbufega. «He vist com les coses poden sortir de control».L'actor també revela records familiars que mai abans havia fet públics. «Records dolorosos», confessa. «El meu pare arribaria a casa borratxo una o dues vegades per setmana», diu. Cridava, els pegava. Però no el va fer totalment responsable, assegura. «Perquè el nostre veí li estava fent el mateix a la seva família». I el veí del veí. Traumes emocionals «pel que van veure o van fer», responsabilitza. «I tot va començar amb mentides, mentides, mentides i intolerància». L'actor torna al present de Trump. «Hem de ser conscients de les terribles conseqüències de l'egoisme i el cinisme». I apunta amb el dit el president per enganyar la gent amb mentides. «El meu pare i els nostres veïns també van ser enganyats amb mentides».«El president Trump és un líder fracassat», diu amb la boca gran. «Passarà a la història com el pitjor president –afegeix–. El millor és que aviat serà tan irrellevant com un vell tuit». I fa una promesa a l'estil d'un heroi de pel·lícula, amb l'espasa de Conan sobre la taula: «Amèrica tornarà d'aquests dies foscos i brillarà una altra vegada».