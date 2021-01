Mor als 67 anys l'humorista gràfic i productor televisiu Tom Roca

L'humorista gràfic, guionista i productor de programes de televisió Antoni Roca Palacios, conegut professionalment com Tom Roca, que va publicar els seus treballs en revistes satíriques com El Papus i El Jueves, o en diaris com 'El Periódico', ha mort als 67 anys, han informat fonts del seu entorn.



Nascut al barri de Sants de Barcelona el 1953, la seva afició pel còmic es remunta a la seva infància i als 14 anys ja estava treballant com a ajudant del dibuixant Raf.



Posteriorment, va viatjar per Europa i va recalar a Londres i París, on va quedar influenciat per revistes com 'Hara-Kiri' i 'Hara-Kiri Hebdo'.



Durant la seva trajectòria com a humorista gràfic va col·laborar amb nombroses revistes, entre elles El Jueves, de la qual va ser membre de l'equip fundacional, Mata Ratos -que va dirigir-, El Papus, Barrabás, Por favor, Clímax, Muchas Graciasi Penthouse i Play Boy, dirigides a un públic adult.



També va dibuixar per a revistes infantils i juvenils com TBO, Pulgarcito, Patufet, Tretzevents i Oriflama.





Ha muerto uno de nuestros padres. Descanse en paz TOM, fundador de El Jueves junto a Romeu y JL Martín.



Suya fue la portada del nº7 de El Jueves, el primer número de la revista secuestrado de cabo a rabo por las autoridades. pic.twitter.com/KohvqF3myh — El Jueves (@eljueves) January 11, 2021

Entre les sèries d'humor gràfic que va dibuixar hi ha "En aquells temps" i "La música" (Vibraciones, 1974), "El bar de Paco" (El Jueves, 1977), "El Safari Llorenç" (L'infantil/Tretzevents) o "Les aventures de Robin Hood (Patufet, 1972).Va publicar a més 8 llibres d'humor gràfic, com "Som bèsties, no màquines!" (Estrip, 1991), "La meva puta vida" (Astiberri, 2015), una autobiografia en la qual repassa la seva trajectòria i retrata l'Espanya de la Transició, i "¡Apaga i vamonos!" (Diminuta, 2019).En la seva faceta de productor i guionista televisiuper TVE, Tele 5, Antena 3, Cuatro i Tv3, entre elles "Historias de la puta mili", "Quico el progre", "Médico de família", "A salir de clase", "Periodistas", "Señor alcalde", "Joc de mentides" o "Filiprim".També va ser productor executiu de la pel·lícula documental "Balseros", sobre històries d'immigrants cubans als Estats Units, que va ser nominada a l'Oscar de Hollywood al Millor Documental del 2003.Va impartir a més cursos com el d'"Humor en la Ficció Televisiva i Cinematogràfica", el 1998, en el qual explicava les bases per escriure guions de comèdies, encara que advertia els participants que "l'humor no es pot ensenyar".La mort de Tom Roca ha suscitati així el dibuixant JL Martin ha escrit en el seu compte de Twitter: "Vaig compartir moltes hores de treball amb ell en els primers temps d''El Jueves' en els quals ell era mestre i jo esforçat alumne. Que la terra li sigui lleu".