Evo Morales rep l'alta després de dotze dies ingressat per covid

L'expresident bolivià Evo Morales ha rebut aquest diumenge l'alta després de dotze dies d'hospitalització després d'haver contret el coronavirus.

Morales ha recordat que quan es va contagiar del virus va sentir "una mica d'agitació i tos", també mal de cap però no va perdre el sentit de l'olfacte. L'expresident ha destacat la importància de la preparació psicològica. "Em vaig concentrar aquí. És la vida. Ja no és la vida política. En un curt temps he superat aquest problema i ara és qüestió de reposar", ha afegit, segons recull la premsa boliviana.

Així, ha demanat "cuidar-se i prevenir" perquè el virus "no és un problema regional, és un problema mundial". "La pandèmia és planetària, mundial, un embolic, però quan es compleixen les receptes mèdiques és possible superar tot el problema d'aquest virus", ha declarat Morales després de rebre l'alta de la clínica privada Las Oliveras, a la ciutat de Cochabamba.

Morales ha expressat el seu agraïment als metges i a tot el personal de la clínica privada, per l'atenció rebuda, i també ha recordat l'excomandant de la Policia Nacional, Faustino Mendoza, que va morir el dissabte, perquè va dir que ell el va rebre quan va tornar a l'Argentina, el novembre del 2020.

El director mèdic de les Oliveres, Gastón Cornejo, ha emplaçat a Morales a reposar almenys dues setmanes després de les quals li realitzaran estudis i atencions mèdiques via virtual i visites presencials. Cornejo també ha indicat que Morales pot donar sang per a l'obtenció de plasma hiperinmune per a pacients amb coronavirus, però després que l'exmandatari estigui completament recuperat.