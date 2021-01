Demi Moore sorprèn amb el seu últim retoc estètic

L'actriu Demi Moore ha format part de l'elenc de models que ha presentat la col·lecció primavera-estiu 2021 d'alta costura de Kim Jones per a la firma italiana Fendi, una desfilada "fashion film" amb seients buits en el qual també han participat Naomi Campbell, Kate Moos, la seva filla Lila i Bella Hadid.





Però si alguna cosa ha cridat l'atenció de la seva aparició, lluint uns pendents maxi, un top en V de generós escot que ocultava les seves mans i una faldilla cenyida,, retocat estèticament.Un detall que no ha passat desapercebut en les xarxes socials amb milers de comentaris molt poc favorables, especialment,Kim Jones va arribar a la firma després de la defunció de Karl Lagerfeld i compta amb el suport de la casa italiana que no ha dubtat d'envoltar-se d'"amigues" en la seva primera col·lecció.Una col·lecció en la qual Jonesinspirant-se en l'"encant de Virgínia Woolf i la creativitat de Vanessa Bell" ha explicat el dissenyador.Peces d'una feminitat delicada que juguen també a l'androgínia en la qual reflexiona sobre la creativitat atemporal que imprimeix en una col·lecció on la literatura està molt present, a vegades amb un clutch en forma de llibre enquadernat en metall, altres com a línies de text inscrit en minaudières -bosses de nit-de nacre o botes de cuir.