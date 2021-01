Les religions de Blanes, en un calendari online

Tercer Calendari Interreligiós de Blanes. Blanes ha presentat aquesta setmana la tercera edició del seu Calendari Interreligiós, que recull les celebracions de totes les confessions que conviuen a la vila. La pandèmia de la COVID-19, tanmateix, ha obligat que la seva difusió s'hagi de fer en format digital.

Blanes ha celebrat aquesta setmana la Setmana per la Pau, durant la qual s'ha presentat el tercer Calendari Interreligiós que s'edita per tercer any al municipi. Degut a l'actual situació sanitària, la difusió es farà a través d'Internet i xarxes socials, ja que la pandèmia no permet organitzar presentacions. Així doncs, segons ha informat l'Ajuntament de Blanes, la seva difusió online permetrà que tothom se'n pugui descarregar un exemplar.

Aquest és el tercer any consecutiu que Blanes publica el Calendari Interreligiós; un recull de les festivitats que hi ha al llarg dels dotze mesos de l'any celebrades per les diferents comunitats religioses que hi ha al municipi, així com tot un seguit de dates assenyalades de festes de caràcter civil o social. Es tracta de dies com el Dia Internacional de la Pau i la No Violència, que se celebra el 30 de gener; Dia Internacional de la Dona (8 de març) o l'1 de maig, la Festa del Treball.

La Taula de Diàleg Interreligiós la formen les següents comunitats: les Parròquies de Santa Maria, de la Sagrada Família i de Santa Teresa; les Comunitats Islàmiques de la Mesquita Rahma, i de la Mesquita Annour; l'Església Evangèlica Baptista; l'Església Evangèlica de Filadelfia; el Centre Cristià Feam; la Parròquia Ortodoxa de Santa Cecília Màrtir; l'Assemblea de Dios Koinonia i els Testimonis de Jehovà.

Una seixantena de dates

En el calendari per aquest 2021 hi ha una seixantena de dates assenyalades, i la major part s'apleguen al voltant del desembre i a l'abril, quan se celebren Nadal i la Setmana Santa. La intenció és precisament aquesta: fugir dels calendaris que s'utilitzen de manera més habitual, gregorians o cristians, i fer una mirada polièdrica al temps mesurat des d'una perspectiva diversa.

L'inici d'algunes de les festivitats, tanmateix, depèn de la visió directa de la lluna, com el Ramadà, del qual no es pot determinar el dia exacte fins a unes hores abans. El calendari ofereix uns coneixements bàsics de les festes i celebracions més emblemàtiques de cada tradició religiosa i del pensament no religiós, amb la voluntat de promoure l'empatia i el respecte envers aquells que tenen unes creences diferents de les pròpies. L'almanac també va néixer amb la vocació de ser una eina per apropar tots els veïns i veïnes a la diversitat i realitat religiosa que hi ha a Blanes, reflectint la pluralitat del municipi.

Setmana per la Pau

La Setmana per la Pau de Blanes també ha comptat amb altres activitats. Per exemple, dijous es va celebrar l'Hora del Conte, que organitza la Biblioteca Comarcal de Blanes, i que es va poder seguir a través de les xarxes socials. Concretametn, es a oferir la narració titulada Conreant la Pau es mastega felicitat, amb la Pepa Contes, del Col·lectiu «Les Arts Unides».

Ahir, va tenir lloc la presentació del vídeo Relats de Vida, que formarà part dels actes de celebració del 7è aniversari de la Biblioteca Jove.