Mor Joan Corbella, psiquiatre i divulgador científic, als 76 anys

El psiquiatre i divulgador científic Joan Corbella, marit de l'escriptora mallorquina Maria de la Pau Janer, ha mort aquest dimecres als 76 anys, segons ha anunciat la mateixa escriptora a Instagram.





de l'autor austríac Rainer Maria Rilke: «Al meu amor, Joan Corbella, el dia de la seva mort: Apaga aquests ulls meus: no deixaré de veure't, / si em tapes les orelles podré igualment sentir-te, / i podré sense peus anar cap a tu / i sense boca podré encara conjurar-te. / Treu-me els braços i t'agafaré / amb el meu cor com si fos una mà; / para'm el cor, bategarà el cervell; / i si al meu cervell cales foc, / llavors et portaré a la meva sang».El comunicador català, que va néixer a la localitat tarragonina de Santa Coloma de Queralt el 1945,, on el conegut divulgador de la psiquiatria es va casar el 2005 a l'Ajuntament.Corbella es va donar a conèixer per la seva, especialment a les televisions autonòmiques TV-3 i IB3. També va escriure nombrosos llibres, entre els quals destaquen 'Qui som, què fem', 'Viure sense por', 'Ante una edad difícil', 'La por del silenci', 'Viure en parella' i 'Pensar o viure'. A més, la seva novel·la 'D'avui per demà' va obtenir el