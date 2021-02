Rosalía podria ser la primera catalana a actuar a la Super Bowl

The Weeknd, l'artista canadenc que serà enguany l'estrella del mig temps de la Super Bowl, la final de la lliga de futbol americà, pot tenir a la catalana Rosalía com a convidada segons diversos mitjans, però mancant quatre dies per a l'esdeveniment no hi ha confirmació oficial.

Ara com ara la Lliga Nacional de Futbol (NFL) només ha anunciat a The Weeknd, Jazmine Sullivan i Eric Church, que cantaran l'himne nacional estatunidenc a duo, i Gabriela Sarmiento Wilson, més coneguda com a H.E.R., que interpretarà "America the Beautiful", com a artistes de la LV Super Bowl, que tindrà lloc en Tampa (oest de Florida) el 7 de febrer.

Si fos així seria la primera artista catalana i la segona espanyola a actuar en el descans de la Super Bowl. El primer espanyol va ser Enrique Iglesias el 2000.

No obstant això, la informació sobre la possible participació de Rosalía, la revolucionària del flamenc, que ha col·laborat amb The Weeknd en un "remix" de "Blinding Lights", la cançó més escoltada en el món el 2020, segons Spotify, s'està escampant com l'escuma.

Dels mitjans en espanyol ha saltat a uns altres en anglès, però la ni l'NFL ni The Weeknd diuen res ara com ara.

"We're so close. #SuperBowlWeeknd", és l'últim missatge que el canadenc ha publicat en el seu compte de Twitter.

En una recent entrevista en la revista Billboard, el representant de The Weeknd, Wassim "Sal" Slaiby, va dir que l'artista de Toronto es gastarà 7 milions de dòlars de la seva butxaca perquè l'espectacle sigui tal "com ell el va imaginar".

La sorpresa pot ser Rosalía.

El xou del mig temps de la Super Bowl és l'esdeveniment televisiu per excel·lència. Milions de persones ho veuen per televisió a tot el món i enguany en el qual a causa de la pandèmia de covid-19 hi ha menys possibilitats de presenciar la final in situ, s'espera fins i tot major audiència.

En la final s'enfrontaran els Buccaneers de Tampa, el primer equip que juga a casa en la història de la Super Bowl, i els Chiefs d'Oklahoma, que van guanyar l'any passat.

Dues estrelles de la música llatina, l'estatunidenca d'origen porto-riqueny Jennifer López i la colombiana Shakira van deixar el llistó molt alt en la LIV Super Bowl, que es va celebrar a Miami el febrer de 2020 abans que la covid-19 ho canviés tot.

A causa de la pandèmia, només 22.000 persones podran presenciar el partit en l'estadi Raymond James de Tampa, amb capacitat fins per a unes 75.000 persones.

Entre els afortunats hi ha 7.500 infermeres i altre personal sanitari que ha lluitat en primera línia contra la covid-19 i que en agraïment han rebut entrades gratuïtes.

Les autoritats de salut dels EUA han advertit a la població que pensi viatjar a Tampa que prenguin totes les mesures per a evitar la propagació del virus i ha advertit que no és "bona idea" organitzar festes per a veure el partit per televisió juntament amb grups de persones.

A Tampa les autoritats han adoptat mesures i han creat protocols perquè la LV, amb Rosalía o sense ella, no es converteixi en el que es coneix com un "esdeveniment súper propagador" de covid-19.