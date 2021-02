Una reflexió sobre l'origen de les creences religioses. L'any 2010, les Nacions Unides van proclamar la primera setmana de febrer com la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional. A Girona se celebrava tradicionalment amb un acte conjunt, que enguany no s'ha pogut fer a causa de la pandèmia.

Aquests dies ha tingut lloc la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional, que se celebra des del 2010 a partir d'una resolució unànime de les Nacions Unides, que proclama la primera setmana del mes de febrer de cada any com la setmana de l'harmonia entre totes les religions, fes i creences. Tradicionalment, a la ciutat de Girona s'ha commemorat aquest esdeveniment amb un acte organitzat per la Taula de Diàleg Interreligiós, que malauradament aquest any no s'ha pogut organitzar, donades les actuals circumstàncies.

La comunitat bahá'í de Girona ha participat en totes les seves edicions anteriors, amb la voluntat de promoure l'enteniment i la concòrdia entre tots els creients, independentment de l'origen de les seves creences. Si ens fixem en com van sorgir les diverses religions que coneixem en els nostres dies, totes tenen en comú la figura d'un personatge que va transmetre ensenyaments, orientacions i saviesa als seus contemporanis, i que més enllà d'això els va demanar que treballessin per fer arribar aquests consells a quantes més persones millor. Tots ells van dedicar la totalitat de les seves vides a l'objectiu de dotar a cada ànima amb les energies espirituals necessàries per avançar i desenvolupar-se, fins que assoleixi l'estat en què pugui manifestar totes les potencials forces amb què ha estat dotat.

Cada un d'aquests personatges, Buda, Mahoma, Moisès, Jesús, Krishna, i d'altres, van donar origen al que ara coneixem com religions instituïdes. Potser avui els contemplem com a fundadors de sistemes de creences independents i sense gaire relació entre sí, però en realitat, en paraules de Bahá'ú'lláh, «cada un d'ells és un mirall de Déu, que no reflecteix res sinó el Seu Ésser, la Seva Bellesa, la Seva Potestat i Glòria».

Ara, l'espècie humana ha assolit tal grau evolutiu que som capaços de contemplar la nostra història i el nostre bagatge espiritual i comprendre que, en darrera instància, totes aquestes creences religioses deriven de la mateixa font: la Paraula de Déu.

Aquesta se'ns ha revelat en diferents moments històrics i en diferents cultures, però en tots els casos la intenció ha estat ajudar-nos en el nostre desenvolupament espiritual, social i personal. En ple segle XXI hauríem de ser capaços de comprendre que hem de contemplar totes les religions com a originàries de la mateixa Font, i unir-nos en una sola creença: la creença en Déu.