El Bisbat de Girona finançarà dos projectes de Mans Unides

Demà, 14 de febrer, tindrà lloc la col·lecta amb motiu de la Jornada de Mans Unides, l'ONG de l'Església que treballa per eradicar la fam en el món. Ho fa, com cada any, mitjançant projectes de desenvolupament en països del Tercer Món que permetin superar aquesta fam, no només d'aliment, sinó també d'altres necessitats. El lema d'aquesta edició de la campanya és «Contagia solidaritat per acabar amb la fam».

Segons ha explicat el bisbat de Girona, la situació derivada de la pandèmia ha fet que enguany l'assignació dels projectes estigui condicionada, i només s'ha pogut assignar a Girona un projecte de pressupost mitjà i un de més elevat que hauran d'assumir dotze arxiprestats.

El primer projecte és la millora de l'educació primària de qualitat a Livingstone (Zàmbia). Les Germanetes de Sant Francesc han presentat aquest projecte per a l'escola que hi tenen des de fa 11 anys. És un centre de dos nivells: tres aules de primària i dues d'infantil. Els en cal una més d'aquest nivell, una per al grau 7 i una biblioteca. El 16 % serà aportat pels beneficiaris i la resta correspondrà a l'arxiprestat del Montgrí - la Bisbal.

El segon projecte consisteix en millorar les condicions de vida de 600 famílies a Mbarara (Uganda). Allà, Mans Unides ja ha portat a terme diversos projectes que, com aquest, es coordinen amb la Càritas local.