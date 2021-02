Campanya contra la fam

Aquest diumenge és el dia designat perquè meditem i ens fem conscients del greu problema de la fam, i col·laborem en la campanya contra aquest flagell. 795 milions de persones passen fam en el món. D'aquestes, 780 milions es troben als països subdesenvolupats, i la resta –uns 15 milions– són als països considerats rics (dins l'anomenat quart món). Uns 300 milions són menors d'edat. Ras i curt: una de cada vuit persones segueix patint fam i malalties relacionades amb l'escassa o deficient alimentació.

Cal pensar que en el món vivim un total de 7.000 milions de persones i que la nostra capacitat productiva seria capaç d'alimentar-ne gairebé el doble, uns 12.000 milions. Són dades de la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura.

El problema ha de colpejar la nostra consciència. Com és possible, en el segle XXI, que continuï aquesta situació? Per quins motius, ens podem preguntar. Esmentem-ne els principals:

La pobresa i l'exclusió. No és difícil entendre que per als mil milions de persones que intenten sobreviure amb menys de 1,25 dòlars al dia és complicat aconseguir aliments.

El deute extern asfixiant dels països pobres, les relacions comercials injustes entre el Nord i el Sud.

El canvi climàtic. La terra que donava per viure es torna estèril, l'aigua escasseja, i s'estén la desertització. La sobreexplotació de la terra, la desforestació, el malbaratament de l'aigua, la contaminació... afecten directament el clima i incideixen en el problema de la fam.

Els conflictes armats i els desplaçaments. En la guerra s'atura la producció agrícola, es destrueixen indústries, vies de comunicació, i s'utilitza la fam com a arma. El no finançament dels governs a l'agricultura. L'especulació amb els aliments per aconseguir més beneficis.