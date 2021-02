Voler fer el cel a la terra

La frase que encapçala l'article l'he llegida al diari. L'ha usada un polític per explicar, amb una frase universal i d'una manera popular, el seu programa. Personalment no trobo cap inconvenient idealitzar, d'aquesta manera, el projecte d'un món que vol acostar-se a la perfecció. El que passa és que la frase és coneguda, però el seu sentit té unes ignoràncies profundes de concepte que valdria la pena posar en relleu.

En primer lloc, el cel no és la terra, ni la terra el cel. Fer el cel a la terra és una utopia desmentida per la història de cada segle i de cada dia. Els morts per violència es compten per milions en el segle passat. En aquest cas i en els altres, la terra no és feliç perquè s'ha oblidat del cel.

El cel és Déu. No en sabem més. No en sabem gaire més i en tenim de sobres. És la forma d'existència amb Aquell que ha creat la terra i que ha estimat el món amb follia.

Des de la primera nit de ?Nadal fins a la Revolució Francesa i les guerres del nou segle, Déu ha estat declarat persona non grata en molts àmbits humans. Sembla com si Déu fos un immigrant de la Mediterrània, amb problemes per ? de?sem?barcar a les costes hispàniques.

Encara és l'hora que el món hagi fet un monument a Déu per haver formalitzat els deu manaments. Que la terra sigui un cel, com demanava aquell polític, no es pot fer sense Déu, ni sense els seus camins d'Amor.

Déu expulsat de la creació. De l'adoració per la bellesa de l'univers ara se'n diu ecologia. I prou. L'acompliment dels manaments que asseguren la concòrdia humana són interpretats pel poder civil. És ell que busca imperar en la consciència de les persones. Quan es pugui dir que la terra és un cel, vol dir que els sentits no tinguin motius de queixa.

La terra no mai serà el cel. Però les persones que hi creuen, que creuen en l'Amor que dura sempre, poden ajudar que sigui més veritat la frase del polític que l'ha pronunciada.