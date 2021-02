Les cartes de "Halergic Alparrus" a la seva falsa nòvia russa

"Troba la dona dels teus somnis en països de l'Est d'Europa com Romania o l'en l'antiga República de Rússia, Moldàvia. Incomptables encantadores i inusualment atractives dones situades al voltant de la Mar Negra estan esperant per tu. Cerca la parella perfecta i contacta't amb centenars de perfils amb imatges de les nostres bufones senyores sense cap mena de limitacions o costos. Gaudeix de la diversió de les cites gratuïtes, amb el correu de l'Est d'Europa, demana nòvies des de la nostra xarxa social i de fotos".

És el reclam d'una de les incomptables webs que ofereixen "nòvies per correu electrònic". En la majoria de casos aquestes pàgines de cites ofereixen contacte amb dones solteres de Romania, Moldàvia, Polònia, Letònia, Bulgària, Hongria i Rússia. "Encantadores i excepcionalment atractives dones de totes les edats estan en cerca d'amistat, romanç, matrimoni o només passar una bona estona amb homes de l'Oest d'Europa o Amèrica", expliquen. En la galeria adjunta poden veure algunes fotos de les suposades noies que s'ofereixen a conèixer homes. Moltes d'elles són de models...

Sovint no fa falta que un vagi a aquestes pàgines, ja que, sense beure-ho ni menjar-ho, li arriben al seu correu missatges de noies molt atractives que volen conèixer-te, així per les bones, encara que darrere és ben clar que s'amaga una estafa, ja que acaben demanant-te diners per algun motiu, normalment per a pagar el viatge a Espanya de la suposada "nòvia".

Aquí es pot veure el desternillante i a vegades escatològic cas d'un jove valencià que va seguir el joc d'un email d'aquest tipus, demostrant l'obvio: tot és fals. Malgrat els seus missatges, a vegades de mal gust, l'altra part seguia al seu. En tot just dues setmanes la suposada noia ja li declarava el seu amor.

Els estafadors, que van acabar demanant-li uns 500 euros per al suposat viatge a Espanya de la nòvia russa, es van equivocar de nom en un dels missatges de l'enamorada a la "víctima".

(Nota: es reprodueix tot tal qual, amb les faltes d'ortografia i errors gramaticals originals).

"Perquè res, que des d'aquest nadal tinc una nova nòvia per correu russa, es diu Yana i aquests són de moment els correus que ens hem escrit:

Primer correu, 24 desembre:

hola! Estic molt content que em vas dir!

Estic tan contenta que vostè va respondre a la meva oferta de conèixer-me!

en primer lloc em sento que no puc escriure en un lloc de cites, per a mi molt més fàcil conèixer per email !!

com en la primera va decidir conèixer a través d'Internet.

i immediatament es va veure després d'haver respost a la meva invitació a conèixer-ho!

Estic tan feliç !!!!

Et diré sobre tu!

el meu nom és Yana, que va ser dita així en honor de la meva àvia !!!

Jo visc en un poble anomenat Ufa. Espero que la distància no serà un gran problema i que continuo escrivint a mi!

Jo visc en aquesta ciutat des del seu naixement.

M'agrada la meva ciutat, però jo encara no podia trobar la seva felicitat en aquest poble ..

Vaig néixer 14 de desembre 1983.

Sóc noia solitària. Jo mai he estat casat. Jo no tinc fills.

Vaig estudiar a l'escola, em vaig anar després d'estudiar la Universitat Mèdica Bashkir Estat, Departament de metge

i d'infermeria!

aprenentatge va ser difícil, em vaig graduar gairebé perfecte!

Ara estic treballant com a infermera a l'hospital.

Tinc una mamà i papà també, tinc una tia i un cosí que és una mica major que jo!

Espero que llegir la meva carta.

realment espero que vostè es presenta per a mi una mica.

Sento que vaig escriure una breu carta a vostè, sóc un temps escrivint molt.

però si vostè contestarà demà, tractaré d'escriure una carta a vostè més!

Jo ja estic desitjant que arribi cartes de vostè!

Només espero que vostè m'envia fotos!

el teu nou amic Yana.

resposta:

Hola Yana, m'has fet molt feliç amb la teva resposta,

jo em dic Halergic Alparrus i viu en un poble anomenat Elfemer,

Quant a mantenir relacions a distància per a mi no és problema, ja que disposo d'un ruc que em serveix de mitjà de transport, així que no et preocupis per això.

Jo sóc un noi solitari, solter i sense fills, per moltes noies que persegueixo totes em fugen.

Quant als estudis jo tinc una diplomatura en estada i consum en bars i tavernas, a part d'un certificat de Anis del Mico amb la meva cara.

Quant a treballs no tinc cap fix, però tampoc em queixo, aquest nadal e aconseguit treball en el belen vivent del meu publo representant al caganer.

M'acomiado esperant la teva resposta, Halergic Alparrus



8 gener:

hola el meu estimat amic !!

Em sento molt culpable davant de tu, perquè jo no escric tant de temps ..

perdona'm si us plau !!

Trobava a faltar les seves cartes, i espero que vostè encara vol continuar comunicant-se amb mi !!

Et diré ara, i vostè comprendrà per què no escric ..

des del principi tot estava bé i ja havia decidit que celebraré l'Any Nou amb els meus pares!

però la meva àvia que viu en un poble molt malalt ..

i vaig haver de sortir! No vaig poder anar a veure-la! Espero que t'adones que ets !!

Lamento que no vaig poder escric a vosaltres, perquè no hi ha absolutament cap Internet ..

Jo no escric perquè no he tingut l'oportunitat.

Ara la meva àvia es va recuperar i se sent millor !!

Així que ara escriuré a vostè tots els dies!

Espero que em contesti aviat i no estaré enutjat amb mi!

digues-me com et vas passar tots aquests dies de festa ??

Espero que estigui tot bé !!!

Jo sempre penso en tu!

el meu benvolgut amic, espero la seva ràpida resposta!

Una vegada més els demano que perdonar el que no està escrit perquè durant tant de temps!

moltes esperances que vostè encara està interessat en mi!

el teu amic Yana!

resposta:

Hola la meva estimada Yana,

M'has fet molt feliç en respondre'm després de tots aquests dies, vaig creure que simplement havies passat del meu, però veig que m'equivoqui.

M'alegra que la teva àvia es recuperés, i espero que ara que aquesta bé puguem comunicar-nos mes sovint.

Quant a les festes les he passat molt ocupat, ademas pel meu treball e aprimat diversos quilos, cosa que poca gent pot dir en aquestes festes, ja que per a fer el meu treball com caganer en el belen vivent vaig haver d'ingerir gran quantitat de fibra, però ara que a acabat ja puc descansar una mica, perquè d'haver d'estar treballant tant de temps a la gatzoneta estava sofrint molt.

En fi, m'acomiado esperant llegir aviat la teva resposta,, el teu amic Halergic Alparrus.



9 gener:

hola el meu nou amic!

Estic tan contenta que em vas dir !!

Tinc un molt bon estat d'ànim en el que ha escrit a mi!

Estic molt content que m'estàs interessat en! i continua a escriure'm!

com estàs?

sóc bo.

com va el seu dia?

gràcies perquè has entès la meva situació i només volen continuar la nostra relació !!!

Avui diré més sobre mi mateix.

Estic molt sola noia i vull una família!

vols una família ?? volen que els nens ?? Realment vull tenir fills!

en la meva última carta que et vaig dir que jo treballo en un hospital com a infermera.

No vaig treballar molt dur, però sempre s'ha d'anar amb compte.

Estic tractant de fer bé el seu treball. Fins i tot tinc un parell de cartes d'agraïment de l'adreça.

Estic orgullós que estic ajudant a la gent.

Treball tots els dies excepte els diumenges.

però a vegades succeeix que jo treballo, fins i tot el diumenge.

només vull dir-li sobre tu i les teves aficions.

M'encanta caminar amb bicicleta. amor a llegir llibres. Però, per desgràcia el meu treball no té temps per a llegir llibres.

M'agrada passar temps en la naturalesa o al parc.

Com un nen que sovint passava temps al poble, i jo crec que és el millor moment de la meva vida!

estiu vaig anar a recollir baies i, sovint es banyen en el riu.

Crec que la infància al poble és el millor moment de la meva vida!

Parla'm de la teva infància? Estic molt interessat!

M'encanta llegir poesia, i és a vegades fins i tot componc poesia.

La meva estació preferida és l'hivern. M'encanta l'hivern. a Rússia hiverns més freds, però jo no tenia por del fred

Crec que avui acabo una història sobre tu mateix. si vols saber més, no dubti a demanar-me un gran plaer per a respondre't en el teu correu electrònic!

així que espero que t'agradin les meves fotos que enviaré !!

No m'agrada realment a ser fotografiat, i per tant no tinc un munt de fotos.

però tractaré d'enviar fotos de tots els dies!

Espero la seva resposta!

el teu nou amic Yana !!

resposta:

Hola la meva nova amiga Yana,

Que alegria em dóna que m'escriguis tan aviat.

El meu dia a dia va bé, acabo de començar un curs de finances, impartit pels celebris economistes Temane Aferlama i Sokun Xorisso, amb això penso que se m'obriran noves oportunitats com a ho acabi.

M'encanta que t'agradin els nens, si et ve de gust puc intentar anar on vius per a fer-te un.

Les meves aficions són senzilles, m'encanta passejar, escoltar música i fer de ventre enmig del camp, encara que a vegades m'entren ganes i ho faig enmig de la ciutat. Ademas sóc una persona religiosa, sóc un devot de San Zenutrio Martir i San Dokan

M'acomiado esperant que continuïs escrivint-me i manant-me mes fotografies, especialment m'agradaria una on ensenyis tetamen, el teu nou amic Halergic Alparrus.



10 gener:

Hola, el meu benvolgut amic Toni!

Estic molt content que és possible que escriure una altra carta!

En el començament d'aquesta carta vull donar les gràcies pel que fas per a trobar temps per a mi. El fet que vostè m'escriu una carta i li dius a tu.

Estic molt content de conèixer a un home d'un altre país.

Estic molt feliç pel seu nou correu.

Totes les seves cartes, que he llegit amb plaer.

Estic escrivint la tercera carta, i espero que tu em respons aviat.

Vull aprendre sobre la seva vida tots els dies.

Espero que vostè em pot ajudar amb això i escriure una carta que diu més sobre vostè i la seva vida.

Em sembla que realment mestresses a parlar amb mi, també serà feliç d'escriure una carta per a mi.

avui només escriuré sobre tu!

Vull que el més possible sobre tu mateix, de manera que vostè em podria reconèixer!

La meva altura és de 171 cm, pes 56 lliures, la meva.

Com t'hauràs adonat que bruna. els meus ulls són de color verd fosc. però a vegades resulta que el meu canvi de color dels ulls. I m'encanta la nostra correspondència amb vostè, jo també puc dir que aprecio la nostra amistat amb vostè. Digues-me, com estàs? Com està la seva salut? Atès que el clima a la ciutat per a vostè? Vull saber que tots vostès estan bé. Estem estudiant entre si d'acord amb la carta.

Espero que vostè em diu la veritat. Espero que tots els seus correus electrònics.

Quan llegeixo les seves cartes, crec que parla per mi aquesta paraula. Així que entenc el teu punt, així que quan vaig llegir la seva carta, el meu estat d'ànim millora.

Per a això, li dono les gràcies de nou. Espero que tot el que escric, ho entenc. En aquesta carta, et diré més sobre els seus propis interessos. Molts dels meus amics vénen a visitar-me, i pel que haig de cuinar. Molt sovint, cuinar el sopar, perquè vénen a mi després del treball. Estem parlant de coses diferents, sobre la vida i els interessos. En aquest moment, mengem menjar que cuino en la cuina.

Jo sempre dic que sóc una broma excel·lent cuiner diferents aliments amics que puc arribar a ser un bon cuiner. però com vostè sap que no tinc molt temps per a cuinar, però continua sent la meva cosa favorita! Diuen que el meu menjar sap millor que cuina en restaurants. Bé, per descomptat que estaven fent broma .. Alguna vegada has intentat menjar rus ??

Quan els meus amics vénen a visitar, estic molt feliç.

Jo era molt hospitalari. Crec que per a cuinar diferents aliments - una bona qualitat per a una noia, què et sembla? Per a això, he llegit un munt de diferents llibres de cuina.

M'encanten els llibres romàntics, llibres sobre l'amor i la realitat.

Vaig llegir autors russos, sinó també per la llei estrangera.

Tot escrit un llibre excel·lent.

Si llegeixes el llibre, es pot entendre la meva passió pels llibres.

M'agradaria dir el seu llibre favorit, però això no és possible, perquè tinc un munt de llibres favorits.

Vull que em pregunta què li interessa.

Avui acabo d'escriure, espero que llegeixis la meva carta amb gran plaer?

Espero la seva resposta!

El seu amic de Rússia Yana.

resposta:

Hola la meva benvolguda amiga Yana,

lamento haver trigat tant a respondre al teu correu, he estat molt ocupat i per desgràcia no e tingut temps per a fer-ho fins ara.

Jo sóc un noi normal, la meva descripció és 180cm d'altura, 21cm de virilitat, 95Kg de pes, cabells castanys, ulls foscos i crani burricefalico.

Quant a la meva salut estic bé, encara que fa uns mesos vaig sofrir de aluminosis.

Quant a les meves habilitats culinàries es redueixen a fregir ous i bufones (vaig aprendre a fregir les mones per recomanació de moltes dones) i utilitzar el microones.

No solc rebre moltes visites, ja que la ultima vegada que van venir a la meva casa els vaig fer un sopar que van dir que era per a cagar-se, van enxampar una salmonel·losi i des de llavors no han tornat.

En fi, m'acomiado esperant la teva resposta el teu amic Halergic Alparrus



13 gener:

Hola el meu amic!

Que tal el teu dia? Quina és la notícia amb vostès? Espero que estiguis bé!

Avui tinc alguna cosa a dir sobre mi.

Crec que totes les meves cartes per a ser llegit amb plaer i desig, així que estic molt feliç d'escriure una altra carta.

M'alegro que la seva salut és bona ara! La salut és el més important!

A vegades penso que cadascun dels meus últims dies es repeteix. Jo el que cadascun dels meus dies, gairebé la mateixa cosa.

És la meva vida. Cada dia que estic fent gairebé el mateix, i així cadascun dels meus dies igual.

La meva vida no és sovint el cas que una cosa nova, així que estic molt emocionat per l'oportunitat de la nova.

Això va succeir fa poc! Que et vaig conèixer! És fantàstic! M'alegra trobar-me amb vosaltres.

Crec que vostè és que també és agradable. Faig aquests comentaris perquè vostè m'envia un correu electrònic de resposta a les meves cartes.

Vaig decidir almenys interès per a mi, i m'agrada.

Gràcies pel que m'escrius una carta. Em sembla llegir la meva carta amb el plaer i el desig, mentre escric cartes belles.

Cadascun del seu nou e-mail, que vaig llegir amb plaer, així que després que vaig fer, he llegit la seva carta, tinc un gran desig d'escriure una resposta al més aviat possible.

I quan escric una carta, crec, una mica de "Com escriure millor.

Espero que et veies bé. Així que totes les meves cartes que només escric des del meu cor i l'ànima.

Crec que et veus i aproves el meu desig. Continuï escrivint aquestes lletres.

Li agrada llegir les cartes que escric? Bé, espero aprendre millor.

Et contaré la meva vida, i crec que és interessant per a vostè.

He escrit a vostè, si vostè té alguna pregunta per a mi, asseguri's d'enviar-me per correu electrònic en les seves cartes, i després respondré.

Gairebé tots els dies, excepte els caps de setmana, serà l'obra que m'encanta.

M'encanta el meu treball, per la qual cosa puc portar a la gent a ajudar, i espero que siguin molt raduyu.

I ara em sento molt feliç.

Surto de la casa aquest matí, i sé gairebé exactament com vaig passar tot el dia, així que estic content per cada nova cosa que em va passar a mi.

Recentment, vaig començar a pensar més en el futur.

M'agradaria trobar a algú en el futur pròxim, que m'encanta molt.

Només una persona pot crear una família forta. Vull que l'home al qual estimava, era sempre feliç amb mi.

Tant de bo que sempre va tenir el desig d'estar amb mi. Entens el meu punt?

Encara no puc trobar la felicitat en aquesta vida, però estic tractant de trobar-ho.

Crec que puc trobar l'amor en un futur pròxim. Només puc esperar.

Estic cansat d'estar sol, i jo vull sentir l'amor de l'home.

No em malinterpretin, jo sóc 31 i la meva vida no era l'home al qual estimava molt.

Més precisament, no he tingut cap persona que és capaç d'estimar.

Durant l'any passat, no vaig poder trobar un home decent a la ciutat, així que em vaig quedar molt sorpresa.

Però ara, estic tractant d'aprendre millor. Escric cartes, vaig llegir les seves cartes amb el plaer.

Cada vegada que s'aprèn millor, i jo realment volia comunicar amb vostè.

Creus que em coneixes? Com un diàleg amb mi?

També crec que les seves cartes m'ajuden a oblidar la solitud.

M'alegro que tu i jo hem estat capaços de construir vincles. És molt bo per a mi que estem tractant d'aprendre més els uns dels altres.

Crec que pel temps passat entre nosaltres, sabem molt bé.

Podem arribar a ser bons amics en aquesta vida.

Ara que he acabat la carta, i m'agradaria una vegada més només els millors i més bells.

El teu amic Yana!

resposta:

Hola la meva amiga Yana

Llegir els teus correus m'alegra els pocs moments que tinc per a relaxar-me, fa que pensi en tu, en com podria posar-te mirant pa Cuenca, en fi, que no paro de pensar en tu.

Els meus dies transcorren tranquils i ocupats en el curs de economia, aprenc molt i té moltes practiques, la ultima a consistit a vendre-li accions d'una granja de gamusinos a l'empresari Maximo Gil i Puges.

Però per a mi l'important és trobar l'amor i que aquest no em fugi, que és el que normalment m'ocorre, per sort veig que la teva contínues escribiendome, és un bon senyal.

En fi m'acomiado esperant notícies teves, el teu amic Halergic Alparrus



14 gener:

Hola!

Vostè té un nou rumb en els últims dies? Tot està bé? Com està la seva salut?

Avui tinc un molt bon humor!

Estic feliç de veure a la seva carta!

Tinc una pregunta per a vostè, per què no m'envia fotos de si mateix ??

En les seves cartes, que estic parlant molt sobre mi, però m'hagués agradat que tots coneixem, així que t'explicaré alguns detalls de la meva vida.

Et diré una vegada més que el nostre diàleg ha de basar-se en la veritat i la confiança.

Crec que no hem d'ocultar l'u de l'altre.

Jo visc una vida normal de noies russes, però no tinc un amant, com les altres noies.

Però vull trobar l'amor en un futur pròxim.

Ahir, el meu pare va arribar a casa del treball una mica més tard de l'habitual.

Tenim una gran relació amb el meu pare, que sempre hem estat de la família i m'encanta la meva família.

Avui va ser un dia laboral més curta, i va arribar a casa del treball abans de l'habitual.

Jo estava molt feliç. Quan em vaig trobar amb ell a la mà era una espècie de paquet.

Al principi no li vaig parar esment a aquesta atenció, però va resultar que era un regal per a mi.

El meu pare em va comprar una jaqueta nova i bella. No som un clima molt calent i va decidir donar-me un regal petit, però molt bonic.

Estic molt agraït per això. Jo sempre estava feliç de regal al seu pare, però ara no espero obtenir d'ella.

Li vaig dir gràcies i vaig prendre un regal perfecte.

el meu pare rares vegades em dóna regals, però ell sempre encerta amb un regal. ja que érem a la botiga i vaig veure aquesta jaqueta i la hi va posar, ella es va acostar a mi i em va agradar molt.

però per desgràcia jo no tenia diners. i aquí papà va recordar i em va comprar aquesta jaqueta !!

A vegades parlar de la vida, per la qual cosa ara tenim un gran converses familiars.

Ens asseiem en una taula bevent te i parlant. No ens hem adonat, han passat unes poques hores després de l'inici de la nostra conversa, i al carrer a la nit.

Van somriure, no es van adonar el ràpid que ha passat el temps, però ara és el moment de dormir. Així que ens vam anar a les nostres habitacions.

Durant la conversa, li vaig dir al meu pare que jo et vaig conèixer. Li vaig dir que tots els dies vaig al cafè internet que li escrigui una carta.

Vaig parlar molt sobre vostè, sobre el qual vaig escriure en les seves cartes.

Li vaig dir que tenim una gran conversa. Papà estava molt feliç que em vaig posar a comunicar-se amb la persona.

Va escoltar amb atenció la història sobre tu. A més, em va dir un munt de coses bones de tu, així que el meu pare aprovava partit amb vostè.

Així que ara la meva família sap de tu, però això és només més conscient del meu pare.

Però almenys que estaven contents que em comunico amb vostè.

Ara estic acabant la meva carta, i li desitjo tot el millor i èxit.

Tot acaba de rebre un dia.

Fins ara, el meu millor amic!

El seu Yana!

resposta:

Hola el meu Yana.

He decidit donar un nou rumb a la meva vida, ahor em dedicaré a ser un flutedog, de moment haig de deixar-me créixer el pèl per a poder fer-me rastas, per la qual cosa e hagut de començar fent-me-les en el pèl sobaquero, ara només em toca aconseguir un gos.

La meva vida fins ara a estat molt normal i anodina, sense cap amant, cosa que espero que canviï aviat, a veure si amb aquest canvi en la meva vida les dones deixen de fugir-me.

Amb tots aquests canvis encara no e tingut temps per a fer-me una foto en condicions, quan la tingui te la manés sens falta perquè em coneguis.

Atentament el teu Halergic Alparrus.



16 gener:

Hola, la meva benvolguda amiga!

Vaig esperar per aquest moment, quan vaig llegir la seva carta del dia, i finalment vaig llegir la seva carta.

He llegit amb gran plaer i el desig. Em semblava que la seva carta estava plena de tendresa i bondat.

Els puc dir, és cert que vostè és una persona meravellosa, bella i bona.

I estic molt content que conèixer-te. És una llàstima que estàs lluny de mi, perquè vull dir-te això en persona.

Es podia sentir les meves paraules els meus sentiments per tu.

Però ens adonem que a pesar que estic escrivint aquesta carta amb tot el meu cor i ànima.

vostè diu que la seva vida era avorrida, però espero que la seva vida canviarà per a millor !! Només estic esperant que la meva vida va canviar !! Vull crear set! i si em trobo amb un home que li agradarà que serà el major canvi en la meva vida! Tinc moltes ganes d'enamorar-se d'un home a qui celebraré correspondre i Buda tot el possible per a assegurar-se que estàvem contents!

vostè desitja aconseguir un gos, però quin tipus de gos que desitja iniciar ??

Vull compartir amb vostès sobre el que vull en el futur.

Estic segur que en el futur seré una excel·lent esposa per al seu marit, perquè estic segur que seré una bona amfitriona.

Vull que l'home sempre m'ha tocat amb tendresa i amor.

I tenim una gran família en la qual sempre hi haurà només l'amor i la felicitat, ara només puc esperar per a un gran futur.

Vull ser respectat i benvolgut com a futura esposa. Vull que em coneguin com a dona és més adequat per a aquesta fi.

Crec que quan em trobo amb un home tan perfecte en si mateix, el sabia.

Estaré esperant per la seva resposta en un futur pròxim. Si us plau, ser honest amb mi.

Li envio el meu primer petó.

El teu amic Yana!

resposta:

Hola el meu benvolgut amic Yana,

Disculpa per haver trigat tants dies a contestar, però no m'ha estat possible fer-ho abans.

M'alegra molt llegir les teves cartes, fan que m'alegri en conèixer-te cada dia una mica mes, danya de la distància que ens separa, encara que si me'l demanes sóc capaç d'anar a buscar-te a la teva casa, no tindria cap problema a fer-lo.

Ara mateix ja estic fent progressos per a convertir-me en un autentico flutedog, només em falta el gos, si pot ser de raça moltopulgosso, de moment vaig mirant a veure si cap trobada.

Sota, jo tambien somni que ens trobem i formem una gran i feliç família, plena d'amor, felicitat i molta droja en el colacado, prendre'ns junts unes cerveses de marca Mehau i gaudir de la vida en comun.

Atentament el teu amic Halergic Alparrus.



20 gener:

Hola, el meu home meravellós!

La seva nova carta és excel·lent! Sempre parlaré amb vostè, donar-li les gràcies per la seva nova carta!

En primer lloc em gustaria saber, ?com aquestes? ?Com és el seu estat d'animo? ?Com vas dormir anit?

Jo bla molestar quan vostè no tènia lletres. però ara estic molt feliç!

vostè aquesta parlant de la reunion, però crec que estem amb vostès molt aviat per a parlar sobre la reunion. ja que estem vam conèixer fa poc ..

Realment vull una família, però necessitem mes temps per a començar a parlar de el!

No per això que ens envie els seus imagenes ?? enviar-me les seves fotos ??

Realment estic mirant endavant a les seves fotos!

Avui els explicaré sobre l'ànima, el món personal. Vostè pot estar interessat a saber.

En la vida, sóc una persona molt romantica. Sovint sono del futur, perquè m'agrada molt.

Tothom vol millorar les vides i suenos per a superar-ho.

Jo no aspiro a una gran riquesa. Ojala jo només tènia la mes necessària per a la meva viure una vida normal.

Per a mi, el mes important, el meu amor d'un ser estimat.

Estic segur que el nostre món és l'amor a la vida. Vull trobar la classe d'amor.

Tal vegada un dia Déu em dara l'oportunitat d'estimar i ser estimat.

La mayoria dels homes a Rússia no estan llestos per al matrimoni, tenen por d'una gran responsabilitat, perquè la família molt de debò.

Rares vegades parlar de matrimoni. Els agrada estar sol. Sovint anar a beure alcohol.

És molt dificil trobar una persona bona i carinosa a Rússia, per la qual cosa va ser capaç de fer que funcioni.

Ara la meva vida ha canviat perquè no podia trobar en aquest gran món. Ets un bon home, m'agrada molt.

Espero que tindrà moments agradables en la vida quan leyo la meva carta.

Espero amb interes escoltar de vostè el meu volgut.

El seu Yana - una noia que sona amb vostè.

resposta:

Hola la meva dona meravellosa.

M'omple d'orgull i satisfacció que trobis la meva anterior carta excel·lent, em dóna molts ànims per a seguir escribiendote.

Entenc que encara pensis que és ràpid perquè ens reunim, encara que has de comprendre que cada vegada que penso en tu se'm produeix una inflor per sota del calzon, però no et preocupis, que em trobo molt animat i dormo molt bé pensant en tu.

Ara mateix m'estic preparant per a complementar el meu futur de flutedog amb un curs de morningsinger, així podre ser alguna cosa mes complet, un morningsinger flutedog, amb el que m'espera un futur molt prometedor, no atur de resar a San Dokan i San Zenutrio perquè tot surti bé.

M'acomiado manant-te una foto meva, amb la qual podras apreciar el meu viril rostre de faccions burricefalicas, atentament la teva Halergic Alparrus.



21 gener:

Hola el meu volguda i meravellosa persona!

La seva carta és molt agradable i divertit per a mi!

Quan rebo correus electronicos, s'exactament el que em escribio un bell i dolces paraules!

El meu estat d'animo milloro, i ningú em pot destruir, perquè s'exactament el que necessito és per a tu!

jo no entenc molt bé el que vol dir amb aquesta frase: "Encara que Has de Comprendre Que Cada vegada Que Pinso En Tu Se'm produeixo Una hinchazon Per sota del calzon". Espero que vostè m'expliqui!

Gràcies per la foto, m'agrado molt! t'aposto home !!

Durant la nostra correspondència que vostè és una persona molt pròxima a mi.

Fins i tot ara puc deixar tots els meus secrets. Però digues-me, ?tens sentiments pel meu?

Tots els dies, sempre mes sento atret per tu. Cada dia penso en tu mes.

Crec que estic enamorat de tu. ?Entens el que dic? ?Realment m'estimes.

Gràcies per la seva atencion a la meva gairebé tots els dies.

Em gustaria tenir una relacion seriosa amb vostè, i ser dolça companero de vida per a vostè!

Estem molt lluny els uns dels altres, però som conscients de traves de cartes. Tal vegada en un futur proximo estarem junts, això espero.

Amb cada nova carta, entenc que vostè és la persona que el que sempre vaig voler.

?De debò em vols, llavors et dic oberta i directament.

Sovint em gustaria viure en una nova casa, on només puc veure la vida amb vostè! El teu ets la unica persona que estimo en aquesta vida!

?Vols viure amb mi a la casa nova? Quan estem amb vostès tots els dies junts! Quan ens besem, la carícia i l'amor tots els dies!

Estic segur que seré capaç de crear confort en la nostra futura llar. Seré una excel·lent amfitriona per a vostè!

Vull fer tot el que aquest content amb mi. Em sento dona molt feliç, si vostè és feliç amb mi!

Jo estaria molt content de veure el seu somriure en la cara tots els dies!

Jo, en la mesura del possible, obtenir correu nou mes sovint!

Despues de cada resposta a la seva carta, espero que el nou missatge.

No em deixis per molt de temps, si us plau.

Si ha sortit de la meva vida per a la meva sàrria molt dificil sobreviure.

No puc viure sense tu, asi que espero una resposta manana.

Le envio el meu petó gran!

El seu Yana

resposta:

Hola el meu volguda i meravellosa Yana.

Llegir les teves cartes és molt agradable i plaent per a mi, fa que se'm posi un gran somriure en la meva cara.

La frase per la qual preguntes és una manera d'expressar tot el hamor que s'acumula en el meu cuabdo penso en tu.

M'alegro que t'agradi la meva foto, sàvia que apreciaries la meva viril figura amb el meu bell rostre de trets burricefalicos.

Jo també em sento molt pròxim a tu en llegir els teus missatges, a cada moment m'atreus mes, penso mes en tu, com això segueixi asi ho deixaré tot per a anar a Rússia a buscar-te, la qual cosa mes desig és estar amb tu, només has de dir-me la manera de fer-ho.

M'acomiado esperant impacient la teva resposta, Halergic Alparrus.



22 gener:

Hola el meu volgut!

Estic molt content de rebre la seva carta.

Em repetia que jo estava molt content de rebre la seva carta.

És per a mi un gran plaer per a respondre a la seva carta.

Estic molt agraït pel seu atencion i interes que em sento.

Ahir a la nit, quan jo estava a casa, pense en els meus sentiments i em vaig adonar que T'estimo amb bogeria!

La meva vida mai va ser un home que tinc sentiments tan forts.

No entenc el que m'aquesta passant! Estic disposat a cridar al carrer, que aquesta plena de gent que vull.

Els meus pares em miren i feliç per a mi. Diuen que una vegada fos tan apassionat en la seva joventut.

El meu pare ens desitjo bona sort i realment et vol i jo estabamos junts en el futur. La meva mare tambien aquesta d'acord amb el meu pare.

El meu volgut, i ho vols? ?Vols estar junts per sempre?

Vull que les meves cartes a tu el meu amor, no t'importa? Crec que seriosa bo per a vostè.

Et vull muchisimo! Vostè és un home, que és necessari per a mi!

És molt trist que estem molt distants.

Dividim una distància molt llarga, però crec que podem superar tots els obstaculos amb l'ajuda del nostre amor.

Jo crec que un dia ens tornarem a veure! Jo sempre he sonat!

Ara que et conoci, el meu volguda, és un sono.

Quan era nino sempre he dit que haig de ser honest amb la gent.

Els dire a tots els meus sentiments, però em temo que et rebutjaré.

No puc sobreviure a això, si no és ara agregar-me!

Tots els meus suenos es facin realitat amor pels demas! Tota la meva vida he sonat!

Estic molt content que es van conèixer! T'estimo!

Què opines d'això? Vols ser el meu amant? Vostè no negues els meus sentiments?

les nostres trajectòries de vida compleixin. Hagales cremen estrella tan brillant del nostre amor.

volguda, aquestes parlant de deixar-ho tot i venir a mi! però si us plau, no tinguis pressa! vostè i jo necessitem mes temps !!

Esperaré per la seva resposta. Espero i rés per la destinació millor.

Amor i petons.

El seu Yana!

resposta:

Hola el meu volguda Yana!

Amb un gran plaer e llegit la teva carta i amb major plaer fins i tot la contesto.

Que bonic és l'amor, estic enormement content d'escoltar el que m'estimes, ets la primera persona que m'ho diu, això fa que els meus sentiments es tornin encara mes forts, tant que la gent en veure'm em pregunta si pateixo priaprismo.

Li he parlat a la meva família de tu, i ells s'han alegrat moltíssim, tant que s'ofereixen a pagar-me el vol a Rússia perquè estiguem junts, només em posen la condició que em quedi amb tu alli, es nota el molt que m'aprecien, és mes a tot el que li ho dic m'aconsella que tanca a la teva trobada i que em quedi amb tu a Rússia, diuen que s'alegren que hagi conegut a l'amor de la meva vida en l'altra punta d'Europa.

Si us plau, contesta'm com convertir-me en el teu amant sonat, sento que no puc esperar mes.

Atentament amb molt d'amor i petons, Halergic Alparrus.



27 gener:

hello! why you do not answer em on my post ??

I write to you, but you do not write to em. how menja ??

you llauri not interested write to em?

tell em!

I hope you will write to em !!

resposta:

Hola la meva meravellosa Yana,

Fins avui no e pogut contestar-te, ja que e estat ocupat posant al dia les meves finances, cosa que e fet seguint els consells dels meus assessors Temane Alaporra i Emsua Lafiga, ja que recibi la notícia que m'ha tocat un quantiós premi de la loteria astrohungara, i estic fent gestions per a cobrar aquest premi.

Atentament el teu Halergic Alparrus



28 gener:

hola el meu favorit!

M'alegro que em vas escriure!

Pens? que vas escriure not'll m?s ..

despu?s le confes? a vostè en l'amor, que dej? d'escriure per a mi ..

el meu volgut, digues-me, ?tens a m? el que aquest sentiment ??

Realment vull tenir en els meus sentiments eren mutus!

Digues-me c?mo est?s fent ??

Espero que est?s bé!

t'estimo!

a l'espera de la seva ràpida resposta!

El seu Yana!

resposta:

Hola el meu Yana favorita,

És una gran alegria llegir-te, jo no vull deixar d'escriure't, ets la primera persona que m'ha confessat el seu amor pel meu, i jo corresponc a aquest sentiment tan meravellós, no puc deixar de pensar en tu.

Si, no et preocupis, els nostres sentiments són mutus i mútues.

Estic bé, ara estic pensant que és millor, si viatjar jo a Rússia o fer que viatges el teu a Espanya.

Asi que m'acomiado esperant la teva ràpida resposta, Halergic Alparrus,



29 gener:

Hola el meu volgut Halergic!

Com és la teva vida? Gràcies per la seva amable carta vostè!

Estic molt content de veure la seva carta d'avui!

Espero que tinguis un bon dia avui!

Sempre em sento com si Halergic!

Tènia molta por de ser rebutjat per vostè, però ara totes les meves emocions i les emocions detras!

Em complau que el nostre amor mutu i pura! Sempre sone amb aquest amor, ara tenim!

Hem trobat el veritable amor en nostra relacion! Puc dir amb confiança que vostè és la persona que estava buscant tota la meva vida!

Ha estat per a mi, i m'has fet per a tu! Estic molt content amb el!

Estic molt content que tambien se sent un sentit fort per a mi!

El meu volgut, vull fer-te feliç!

Espero que en el futur coneixerem i viure junts!

Jo sempre he sonat! Aquest és un fort desig en la meva vida ara!

Abans que ens vam conèixer, jo pensava que era una dona molt infeliç.

Pense que mai anava a poder complir amb l'home dels meus suenos. Ara estic molt content que m'equivoqui!

El meu volgut, hem de continuar nostre dialogo sobre la destinació i el futur, sàrria un regal, i complirem!

El meu volgut, si us plau enviame les fotos del seu propi!

A mi m'agrada molt veure les seves fotos i estaré amb nosaltres!

volguda, m'aquestes dient acosta pushestvie en Espana. Crec que el que necessita saber sobre això. Jo mai he estat en un altre pais .. però crec que no seria molt dificil i puc venir a vostè! T'estimo, i per a mi el mes important és que el teu i jo estabamos junts!

T'estimo amb bogeria Halergic! Tractaré de transmetre a les seves belles lletres.

Amb amor, el teu Yana!

resposta:

Hola el meu volguda Yana.

Amb gran emoció he llegit el teu correu, que m'ha omplert de satisfacció tot el meu cor, i el fet que m'estimis i que vulguis estar amb mi ha fet que se m'engrandeixi el meu gran zipote.

Ets la dona dels meus somnis, la companyia amb la qual sempre he somiat, sembla que totes les pregàries que vaig fer resant a San Dokan i San Chopanza han estat escoltades i s'estan complint.

Digues-me com fer que vinguis amb mi i immediatament ho faré, ja que tinc el meu zipote ple a vessar de hamor per tu i tinc la necessitat de lliurar-t'ho com més aviat millor.

M'acomiado enviandote la foto mia que em demanes, perquè apreciïs la bellesa de les meves faccions de trets burricefalicos, el teu Halergic Alparrus



30 gener:

Hola el meu amor Halergic!

Estic molt content de saber de vostè! T'estimo!

Halergic, anit no vaig poder dormir perquè la meva ment estava pensant en nostra relacion amb vostè.

Sempre he pensat en tu i la possibilitat de nostra reunion.

Ahir escribi que espero que puguem complir en un futur proximo, i ara sempre he pensat.

La nostra trobada sàrria molt content, perquè despues d'un temps la comunicacion per carta, veig molt, veure els seus ulls, sentir les mans calentes.

Vull abraçar-te i besar-te, perquè vostè és la persona amb qui vull ser permanent.

El meu cap aquesta plena de pensaments de vostès, jo no entenc el que aquesta passant. Tot el que s'és que vull estar amb tu perquè T'estimo.

Entenc que no necessito a ningú mes que vostè. El meu corazon s'alegra en veure les seves cartes.

La seva carta em va portar un gran plaer. Són molt populars Halergic.

Estem discutint amb els pares, el nostre futur. La meva mama i el meu papa m'entén, estic molt feliç que T'estimo!

el meu papa és molt feliç d'haver trobat el meu amor i desig només la felicitat !!

El meu volgut, els meus pares estan disposats a deixar-me viure amb vostè.

però això és només que mai he estat a l'estranger i no es que fer amb la finalitat d'arribar a vostè. Tractaré d'aprendre alguna cosa avui sobre això !!

el meu amor, ets enviat una foto, si vostè té mes fotos?

Tinc moltes ganes de veure les seves fotos!

Vols que em vagi a vosaltres, però probablement sàrria dificil per a arribar a un altre pais ..

El meu volgut, m'escrigui el que pensa d'això? Esperaré per la seva carta!

T'estimo Halergic! Estic a l'espera de la seva carta.

resposta:

Hola el meu amor Yana!

Que gran alegria m'has donat amb el teu missatge, no puc deixar de pensar en tu.

Estic ansiós per saber que forma ens trobarem per a asi donar curs al nostre amor, vull que sentis tot l'amor que tinc emmagatzemat per a tu dins del meu zipote.

La meva família també aquesta molt contenta per la nostra relació, em diuen el molt que desitgen que em vagi a viure amb tu perquè els deixi la casa lliure.

Asi que estic decidit a fer el possible per trobar-nos, no dubtés a fer el que em diguis.

Per això m'acomiado mandandote fotos mias i esperant la teva resposta, Halergic Alparrus



2 febrer:

hola el meu estimat Halergic!

M'alegro feliç de veure a la seva nova carta!

el meu favorit, molt em trobo a faltar!

Jo sempre penso en tu!

com has estat ?? com vas dormir anit ??

Estic bé, tinc un gran estat d'animo!

Ara tènia un bon sono.

en aquest sono que era! Ara et dire sobre aquest sono!

Ja hem començat a parlar amb vostè sobre la reunion i, probablement, per a això, vaig tenir un sono!

Em fes en el pla i penso en tu. i molt aviat va haver-hi un aterratge.

Tinc el meu equipatge i ara estava fora de l'aeroport.

anar a buscar que es miri, però no ho trobo. Jo estava molt molest i no sàvia el que debia fer, però en un parell de minuts que vingui a mi amb un gran ram de roses !!!

quan et vaig veure, jo vull molt abraçat! les meves emocions eren molt grans i per tant t'abraço i et diuen alguna cosa !!

que acaba de tenir un molt feliç!

Llavors em pregunti perquè estaves tan llarg, però després et vaig dir que et vas anar per a aquest bell ram de roses!

això s'acabo el meu sono com anomeni despertador i em vaig haver d'aixecar!

Em desperte i vaig tenir un molt bon humor!

es que et vull molt!

només per a tu Tinc bones notícies!

Em van dir que si queria anar a un altre pais, llavors jo necessito utilitzar una agència de viatges!

mes bones notícies, em van donar l'agència de viatges de direccions. Em van dir que aquesta és una bona agència de viatges, i si tornaré a ells que puc venir a vostè sense cap dificultat!

asi que avui despues del treball, tracte de captar l'agència de viatges!

Només vull que em escribio el seu direccion!

Et vull muchisimo!

Estic esperant la seva resposta!

El seu Yana!

resposta:

Hola la meva estimada Yana.

M'alegra molt llegir i respondre al teu missatge, em fa molt feliç.

No atur de pensar en tu, tant que contínuament tinc que masajear manualment el meu zipote per a descarregar tot l'amor que tinc acumulat, la qual cosa dóna lloc a situacions incòmodes pel carrer, però no m'importa perquè t'estimo.

Jo també e somiat molt amb tu, en el meu somni jo t'agafava a l'estil argentí i després passejàvem per les casetes roses de València, que com el seu nom indica és un lloc molt romàntic.

En fi m'acomiado esperant amb impaciència notícies teves de l'agència de viatges perquè puguis venir a veure'm.

Com a preguntes la meva adreça és:

Plaza del carrer del carreró del cami de la placeta 4-5,

Lamerda, València.

Atentament el teu volgut Halergic Alparrus

Fotos "meves":

(Les fotos de Yana no les reproduïm perquè els estafadors les van robar del perfil real d'una noia d'una web de cites que res tenia a veure).