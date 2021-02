L'emotiu missatge de Silvia Abril a Jordi Sánchez pel seu ingrés per coronavirus: "T'estimo segon marit"

Sílvia Abril ha volgut enviar una bonica dedicatòria al seu company i amic Jordi Sánchez. Després d'anunciar-se fa gairebé dues setmanes que l'actor havia estat ingressat per coronavirus, la còmica li ha llançat un missatge d'ànim i li ha desitjat que es recuperi al més aviat possible per a poder tornar a abraçar-se.



La catalana ha compartit una publicació a Instagram en la qual apareix al costat de l'intèrpret d'Antonio Recio. En ella, ha aprofitat per a afegir un senzill, però emotiu missatge d'ànim per a Sánchez: "Estimat amic Jordi Sanchez , ja tinc ganes de tornar a estar així amb tu. Cada dia t'envio tones i tones d'energia i aviat estaràs meravellosament bé. T'estimo 2on marit!!!!!", ha comentat evidenciant la bona relació que tenen més enllà de l'ofici.