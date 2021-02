Som temptats com Jesús!

Hem començat la quaresma per arribar a la Pasqua, per viure la Pasqua. Aquest és el sentit del temps quaresmal.

Per viure segons Jesús, per tastar la Pas?qua, necessitem la quaresma. Ho expres?sàvem el Dimecres de Cendra quan, en la imposició de la cendra, se'ns deia: «Converteix-te i creu en l'Evangeli». L'actitud més important d'aquest temps no és la tristesa ni la penitència ni la mortificació, sinó la conversió: canviar per fiar-se de Crist!

Per fer-ho, necessitem:

-La pregària: obrir-nos a Déu, aturar-nos, per deixar-nos atrapar per ell. Confrontar la nostra vida amb l'Evangeli.

-El dejuni: en el sentit de l'autocontrol, de domini d'un mateix per fer-se més disponible a Déu i als germans.

-L'almoina: donar-se per ajudar d'una manera eficaç i amical.

Cada diumenge la Paraula del Senyor ens farà de guia i de brúixola per fer aquest camí quaresmal. Tal com ens indica la litúrgia, a la celebració de la Missa d'aquest primer diumenge del temps quaresmal llegim la narració evangèlica on es recull que Jesús fou temptat pel maligne durant una llarga estada al desert. L'evangelista sant Marc no especifica quines foren aquestes temptaci?ons, però les coneixem pels altres evangelistes i pel con?junt dels evangelis.

Els quaranta dies de Jesús al desert evoquen els quaranta anys del poble d'Israel al desert, lloc i temps de prova, de temptació, de descobriment de l'amor de Déu, de lluita per mantenir-se fidel a aquest amor.

Què és la temptació? La possibilitat molt atractiva i suggeridora d'abandonar el camí que Déu vol per a mi, i escollir-ne d'altres, que sem?bla que ofereixen més felicitat, més plenitud personal... La temptació va ser present en la vida de Jesús durant tota la seva vida, i ho és també en la nostra. Quines poden ser les nostres temptacions avui?

Temptació de prescindir de Déu Es concreta vivint com si Déu no existís [...] (extret del Full Paroquial).