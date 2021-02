La curiosa forma de mostrar afecte en una esquela

Hi ha qui no renuncia a l'humor ni en l'últim adeu. Aquest ha estat el cas de la família de Miguel Ángel Rodríguez Torres, un veí de Beade (Vigo) que moria a causa d'un càncer el passat 25 de febrer.

A l'esquela publicada aquest dissabte pel diari Faro de Vigo, els seus éssers estimats han volgut brindar-li un comiat amb el tarannà del qual Miguel Ángel va fer gala durant tota la seva vida.

Aquest "pescador incansable" va barallar tota la seva vida "ben contra o cancro ben polos seus dereitos e os dos outros" ("bé contra el càncer o bé pels seus éssers estimats o pels altres") pot llegir-se a l'esquela. "Família e amics mai poderemos agradecerlle tot o que ens ensinou" ("família i amics mai podrem agrair-li tot el que ens va ensenyar") continua abans de destacar amb gran sentit de l'humor la particular forma en la qual demostrava el seu afecte: "Se nunca te mandou a tomar polo cu e que non te quería" ("si mai no et va enviar a prendre pel cul no t'estimava"). Per rematar un missatge carregat d'amor: "Nunca te esqueceremos. Querémoste" (Mai t'oblidarem. T'estimem").