L'advocat d'un tribunal europeu avala la prohibició de símbols religiosos a la feina

L'Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat que una empresa prohibeixi l'ús de qualsevol mena de símbols religiosos o polítics, siguin grans o petits, al lloc de treball. En la seva opinió no vinculant, publicada aquest dijous, el lletrat defensa que la mesura no discrimina directament els treballadors que, per manaments religiosos de cobriment, hagin de portar certes indumentàries, com és el cas de les dones musulmanes amb el vel islàmic. D'altra banda, el lletrat europeu també aprova que una empresa privada, en el marc de la seva política de neutralitat, restringeixi únicament els símbols religiosos grans i ostensibles. Seria el cas del vel islàmic, segons indica. En canvi, el lletrat avala que l'empresari permeti els símbols religiosos o polítics visibles, però petits, en aquesta política de neutralitat. Ara bé, diu que aquestes normes internes de l'empresa s'han d'aplicar de forma «congruent i sistemàtica» per evitar una discriminació.

El Tribunal de Justícia de la UE es pronunciarà en els pròxims mesos sobre aquest cas, que li ha arribat per dues treballadores d'Alemanya, que es van oposar a la prohibició de les seves empreses de portar símbols visibles de creences religioses o polítiques. Les dues reclamaven el seu dret a portar el vel islàmic mentre treballaven i han acabat als tribunals alemanys per reivindicar-ho.