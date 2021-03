Polèmica per la filtració de la mort d'Àlex Casademunt a Instagram

La mort d'Àlex Casademunt ha commocionat al món de la música i l'espectacle. El cantant, de 39 anys, moria aquesta matinada en la localitat de Mataró després de sofrir un accident de moto.

La seva inesperada mort ha generat una onada de condols i missatges de tristesa que lamenten la pèrdua tan prematura del qual va ser participant del reeixit talent xou musical 'Operació Triomf' en la seva primera edició.

La confirmació del fatal desenllaç va ser aquesta matinada per la seva agència de representació Telegenia, que en un missatge en Twitter va assenyalar: "Sentim molt la notícia de la defunció d'Àlex Casademunt. Molt d'ànim a tota la família i als seus amics. Descansi en pau".



La filtració

Però la polèmica ja havia començat abans a aquesta mateixa xarxa social. Poc després de mitjanit, ja començaven a aparèixer missatges d'incredulitat sobre la possible notícia. "Digueu-me que això d'Àlex Casademunt és mentida, si us plau", de fet fins a la companya del cantant en OT, Natalia, va enviar un missatge al compte Patrulla Veïnal de Mataró que va filtrar un vídeo de l'accident, demanant que la notícia no fos certa.

L'origen d'aquesta filtració podria venir d'Instagram, on pel que sembla, un usuari assegurava haver estat el primer a donar la notícia perquè "un conegut que treballa en emergències ha atès l'accident i era ell".

Per descomptat, les respostes no s'han fet esperar per donar a conèixer al públic una notícia tan delicada gairebé abans que a la família i per descomptat, per venir d'un professional sanitari, presumptament.