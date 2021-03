Les reaccions de David Bustamante, Chenoa i la resta de companys d'OT a la mort d'Àlex

Àlex Casademunt va morir a última hora de dimarts en un accident de trànsit quan circulava per Mataró, la seva residència actualment. Una mort inesperada que ha deixar devastats als seus companys d'«Operación Triunfo» que, en conèixer la notícia aquesta matinada, no han dubtat en mostrar el seu dolor i la seva incredulitat per l'adeu del seu amic i company, a través de les xarxes socials.



Carismàtic i amb un sentit de l'humor i simpatia difícils d'igualar, Àlex Casademunt sempre va ser un dels concursants més estimats d'OT i, 20 anys després de la seva entrada a l'acadèmia, encara avui mantenia una gran amistat amb molts dels seus companys, que trencats, ploren la seva mort als 39 anys.





No me lo puedo creer. Tengo el alma rota. Joodeeerrrr https://t.co/3s1GJ1chJM — Alejandro Parreño / Nómada (@Alejandroparre) March 2, 2021

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad. — davidbisbal (@davidbisbal) March 3, 2021

, que no ha tardat a reaccionar a la notícia. Junts van gravar «Dos hombres y un destino», un dels temes més coneguts del cantant càntabre i que va tenir un gran èxit. Bustamante s'ha acomiadat d'Àlex a Instagram trist i afirmant que tenien plans., utilitzava Twitter per confessar el seu dolor per la notícia, que encara no podia donar per certa: «No m'ho puc creure. Tinc l'ànima trencada. Joodeeerrrr»Igual d'afectada s'ha mostrat Chenoa a través d'Instagram on s'ha acomiadat del seu amic amb unes emotives paraules: «Marxa tranquil cranc meu, t'estimo molt... sempre estaràs al nostre costat, pq 'mi musica es tu voz' per sempre...»«T'estimo 'mañaco'. Sempre has estat i estaràs al meu cor», eren les paraules d'immensa tristesa que Verónica Romero, que sempre havia tingut una relació propera amb Àlex, utilitzava a Instagram per acomiadar al que va ser el seu gran amic, publicant diverses imatges amb ell.David Bisbal, un dels més matiners, ha explicat destrossat com s'ha assabentat de la notícia i ha mostrat la seva incredulitat davant el succés: «No pot ser, no pot ser, no pot ser veritat» publicava l'andalús.Mireia, amb qui va formar part del grup Fórmula Abierta, ha dedicat un sentit acomiadament al seu amic, destacant la seva energia i sense poder ocultar el seu dolor en aquests moments. «Qué et dic jo a tu boig?? Company de les meves grans aventures. Tantes hores junts en un dels nostres millors moments. Sempre en unirà una cosa molt gran. T'envio un petó enorme al cel. Intenta no esvalotar gaire per allà dalt amb la teva incansable energia... Et trobarem a faltar. Et dec un HO SENTO».L'actual directora de l'acadèmia, Noemí Galera, també ha recordat Àlex, amb unes paraules sobre el seu as pel càsting d'OT: «Et vas presentar al càsting amb el teu tatuatge al coll, la teva desimboltura, el teu somriure picaró i ens vas enamorar. Així et vull recordar, Àlex. Porta la teva alegria allà on vagis, aquí et trobarem molt a faltar».