Edurne i David De Gea, pares de la seva primera filla

Ja és mare! Una setmana després de sortir de comptes, Edurne ha donat la benvinguda, per fi, a la seva primera filla amb David De Gea, una nena molt desitjada a la qual han anomenat Yanay. Si fa a penes 24 hores la cantant confessava, a través d'Instagram, que estava impacient davant el naixement de la seva petita mentre que aquesta semblava estar d'allò més traquila a la panxa de la seva mare, poc després arribava al món a l'Hospital Ruber Internacional, als afores de la capital madrilenya.





Així ho acaben d'anunciar els emocionats papes a través de les seves xarxes socials, compartint una fotografia idèntica en la qual es pot veure la diminuta mà de la seva petita al costat d'una gorreta blanca amb el seu nom, que era tota una incògnita, brodat, Yanay. Un, ja queSense donar més detalls sobre l'enllumenament, tant Edurne com De Gea han afegit, a la imatge, que ho diu tot per si sola, que el naixement de la seva petita es va produir ahir, 4 de març, encara que han esperat fins a aquest divendres per a compartir-lo amb tots els seus seguidors.Tant la mare com la nena es troben en perfecte estat i en un parell de dies abandonaran l'hospital, moment en el qual podrem conèixer per fi a Yanay i veure a la radiant mare, que ha estat treballant fins a l'últim moment.