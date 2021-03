La fe bahá'í i el paper de la dona. Coincidint amb el 8 de març, que l'ONU va declarar Dia Internacional de les Dones, la comunitat bahá'í reivindica la igualtat entre dones i homes que promulga la seva religió, i mostra el seu compromís per treballar «sistemàticament» per aconseguir-ho.

L'any 1977, l'ONU va declarar el 8 de març com a Dia Internacional de les Dones. Des d'aleshores són nombrosos els actes que es realitzen arreu del món per tal de reivindicar la igualtat. Malgrat la feina feta, encara avui dia els prejudicis continuen influint les nostres famílies, els estils de vida al nostre país i el món. El reconeixement de la igualtat de gènere continua essent un repte per a tots els éssers humans.

La pràctica de la igualtat requereix canvis fonamentals d'actitud i conducta per part d'homes i dones, i s'aconseguirà mitjançant una educació acadèmica, moral i espiritual adequada. Però cal fer esforços per proporcionar la cobertura legal necessària i facilitar oportunitats educatives i laborals per a la dona.

Fa més d'un segle i per primera vegada en la història religiosa, Bahá'u'lláh, fundador de la Fe bahá'í, va establir la igualtat de drets i privilegis entre l'home i la dona com a condició prèvia per a l'establiment d'una unitat més àmplia que asseguri el benestar de tots els pobles. Ell afirma: «El món de la humanitat consta de dues ales: la dona i l'home. En la mesura que les dues ales no posseeixin igual fortalesa, l'au no podrà volar. Fins que la dona no arribi al mateix grau d'educació que l'home, fins que no gaudeixi dels mateixos drets, privilegis i oportunitats, no s'aconseguiran fruits de gran vàlua per a la humanitat, ni podrà aquesta remuntar-se a les altures d'èxits reals. Quan les dues ales siguin equivalents en força (...) el vol de la humanitat serà incommensurable, excels i extraordinari... Només en la mesura que les dones siguin acceptades amb plena igualtat en tots els camps del quefer humà, es crearà el clima moral i psicològic del qual pot sorgir la pau internacional».

Va ser així com a mitjans del s. XIX, la poeta Tahirih, la primera dona en seguir aquests ensenyaments, va treure's el vel davant d'una reunió d'homes, creant una revolució en aquella època. Més endavant, i per tal de contribuir a l'avenç de les dones iranianes, la comunitat bahá'í va instituir a principis del s. XX la primera escola per a nenes a Pèrsia.

Des d'aleshores, totes les comunitats bahá'ís del món estem compromeses a treballar sistemàticament per realçar la comprensió d'aquest principi tan fonamental com és la igualtat de gènere, i proporcionar oportunitats perquè tant homes com dones puguin interioritzar i practicar aquest principi en tots els àmbits de la vida individual i social, per tal de transformar la societat i ajudar a l'avenç de la civilització.