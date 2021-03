Iker Casillas i Sara Carbonero se separen, segons 'Lecturas'

Els rumors de crisi sobrevolen a Iker Casillas i Sara Carbonero des de fa diversos mesos. Les seves escasses demostracions d'amor en les seves respectives xarxes socials, el fet que l'exfutbolista adquirís un luxós pis a la capital en solitari i una discreció que ha fet que amb prou feines els hàgim vist junts en els últims temps, van desfermar les especulacions sobre una imminent ruptura d'una de les parelles més seguides i mediàtiques del nostre país.

Avui, però, la revista Lecturas va més enllà i publica en portada que la separació de Sara i Iker és un fet. Segons la citada publicació, el matrimoni va decidir, de mutu acord, separar-se fa algun temps per un fort desgast en la seva relació, i ja han comunicat la trista decisió als seus afins. Pel que sembla, l'exporter s'ha llogat una casa propera al domicili conjugal perquè els seus fills Martín i Lucas - de 7 i 4 anys - es vegin afectats el menys possible per la ruptura de la parella.

Tot i que fa escassament un mes la revista 'Hola!' desmentia l'existència d'una crisi en el matrimoni i assegurava que la periodista i el de Móstoles seguien la seva relació aliens als rumors i tan units com el primer dia, 'Lecturas' assegura que, durant el recent ingrés hospitalari de Sara el matrimoni ja estava separat, però que van mostrar la seva unió públicament de "cara a la galeria".

Una trista notícia que es produeix després d'onze anys d'amor i gairebé 5 de matrimoni. L'atractiva parella es va casar en secret el 20 de març de 2016 amb l'única presència del seu fill Martín, quan la periodista estava embarassada de Lucas, i amb prou feines van transcendir imatges d'un dels moments més especials en la vida de la parella, molt gelosa amb la seva vida privada. De moment, ni Iker ni Sara han confirmat ni desmentit la seva separació.