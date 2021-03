La polèmica de Bebe per el 8-M: "Vam fer el camí perquè un grup d'eixelebrades puguin sortir i cridar que volen tornar "soles i borratxes" a casa"

La cantant extremenya Bebe s'ha convertit aquest matí en trending topic a Twitter per unes declaracions que han dividit als usuaris de la xarxa social de l'ocell.



"Feliç dia a totes les dones que des de fa molts anys vam fer el camí perquè un munt d'eixelebrades s'ho trobessin tot fet i puguin sortir a cridar que volen tornar "soles i borratxes" a casa", començava la cantant. "Feliç dia a les dones que sabíem que podíem ser iguals sense odi, que estudiem i treballem braç a braç amb companys i que vam tornar a casa amb amics, que acaronem als nostres homes perquè VOLEM i perquè ens acaronen", continua. "Feliç dia a les dones que van saber escoltar un MACA amb un somriure i un rubor i finalment feliç dia a totes les dones que no necessitem una manifestació per a saber que som IGUALS!!", acabava l'extremenya en un missatge que ha recollit tant crítiques com lloances.





"Després de veure publicacions del 8M, i molts d'ells en contra del que per a mi és ser feminista. És María Rebolledo, La Bbe. Per a mi ella sí parla del feminisme, sense donar discursets d'odi. Jo adoro a tots els homes que esteu en la meva vida, i em feu falta sempre", ha assenyalat una usuària. "Moltes d'aquestes dones que van escoltar Bebe, no van tornar a casa", li contesta una altra.La de Bebe no ha estat l'única veu femenina que. La presentadoratambé va publicar una. ""El 8M és el Dia Internacional de la Dona. La ministra d'igualtat ha convocat manifestacions malgrat la pandèmia. Des del respecte li refrescaré la memòria perquè a vegades les connexions sinàptiques de les neurones amb tant d'embolic ens van a poc a poc", començava el seu text.