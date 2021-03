Iker Casillas i Sara Carbonero confirmen la seva separació

Molts dies parlant d'una possible crisi sentimental i per fi Iker Casillas i Sara Carbonero s'han pronunciat públicament. Tots dos han utilitzat les xarxes socials per a confirmar la notícia de la seva separació i ho han fet mitjançant un text en el qual expliquen que seguiran molt units pel benestar i l'educació dels seus fills. Aquest ha estat el comunicat amb el qual han fet públic la seva ruptura:



"Tant Iker com jo ens sentim enormement orgullosos de la família que som i d'haver pogut compartir un amor que ens ha omplert de felicitat durant tots aquests anys d'unió.





És una decisió molt meditada i que prenem de mutu acord. El respecte, l'afecte i l'amistat romandran sempre. La nostra prioritat és des de l'afecte i el compromís, compartir el benestar i l'educació dels nostres fills i protegir-los perquè creixin en un entorn estable i saludable. Amb aquestes paraules demanem que si us plau es respecti la nostra intimitat en aquest moment de canvi. Aquestes seran les úniques paraules públiques que realitzarem en el present i en el futur. Moltes gràcies per la vostra comprensió"D'aquesta manera, els dos protagonistes d'aquesta història d'amori han assegurat que seguiran units pel bé dels seus fills, els qui estan per sobre de tot.