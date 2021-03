El 44% dels catalans afirma tenir creences religioses

Gairebé la meitat de la població catalana -concretament, un 44,1%- afirma tenir alguna creença religiosa, segons les dades del Tercer Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat publicades aquesta setmana per la direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. Tot i això, des de la direcció adverteixen que el fet de ser o no creient no implica que una persona no es pugui identificar amb una religió en concret, ja sigui per motius culturals o de tradició.

Així doncs, l'informe revela que, en total, hi ha un 71% de catalans que s'identifica amb algun tipus de religió, ja sigui pel motiu que sigui. La major part (un 53%) es reflecteix en el catolicisme; un 7% amb el protestantisme; un 7% amb l'Islam, un 1,3% amb el cristianisme ortodox i un 1% són testimonis de Jehovà. També hi ha un 18% de la població que es declara atea i un 8,8% que és agnòstica.

Altres dades que aporta aquest estudi són que un 68,1 % dels catalans no van mai a cap cerimònia de culte. En canvi, un 9,7 % són practicants un cop per setmana; un 5,3 % van als centres de culte algun cop al mes, i un 16,6 % hi van algun cop l'any.

Pel que fa al coneixement i acceptació de les diferents religions que conviuen a Catalunya, el baròmetre indica que la majoria de catalans coneixen l'existència de la religió catòlica (97,2%), un 80,6% de la islàmica, un 76,5% de l'evangèlica o protestant; un 74,1% dels testimonis de Jehovà i un 68,7% de la religió budista.

Tot i això, quan es pregunta als enquestats pel seu nivell de coneixement de les diferents confessions amb implantació a Catalunya, només la religió catòlica supera l'aprovat. De mitjana, els enquestats consideren que el seu coneixement sobre aquesta religió és d'un 6,81 sobre 10.

En el cas de la resta de confessions, el grau de coneixement és molt més baix, ja que la nota mitjana en cap cas supera el 3,4. L'islam, els testimonis de Jehovà i el protestantisme són les minories religioses que els ciutadans consideren conèixer millor.

Una altra dada que revela la recerca és que la gran ma-joria de la població -un 94,5 % dels enquestats no s'ha sentit discriminat els darrers dos anys per motius religiosos. Pel que fa a l'acceptació de la diversitat religiosa, la majoria de catalans –un 87,3 %– creuen que hi ha respecte i bona relació entre les diverses confessions.

Ensenyament a l'escola

De la mateixa manera, la gran majoria dels enquestats (un 72 %) es mostra a favor que es doni als joves formació sobre les diferents religions del món; és a dir, que s'incorpori al sistema educatiu de Catalunya una nova assignatura en què es pugui ensenyar la religió des del punt de vista cultural i històric.