Núria Calduch-Benages lidera la Pontifícia Comissió Bíblica

El Vaticà va fer públic dimarts el nomenament de la primera dona al capdavant de la Pontifícia Comissió Bíblica, i es tracta de la religiosa catalana Núria Calduch-Benages. El papa Francesc ha escollit Calduch-Benages, membre de les missioneres de la Sagrada Família de Natzaret, com a secretària d'aquest òrgan consultiu al servei del Magisteri de l'Església i vinculat a la Congregació per la Doctrina de la Fe. El president de la comissió és el mateix prefecte de la congregació, el cardenal Luis Ladaria. Calduch-Benages pren el relleu al jesuita Pietro Bovat, després de cinc anys de mandat, segons va avançar Catalunya Religió.

La secretaria de la Comissió Bíblica és una figura de direcció. La comissió està composta de 20 biblistes que es reuneixen un cop l'any. Aquest encontre no té una finalitat d'investigació, sinó que serveix per tractar un tema bíblic del que se'n deriva, cinc anys més tard, un document per al gran públic.

Doctora en Sagrada Escriptura

Calduch-Benages (Barcelona, 1957) forma part d'aquesta comissió des del 2014. Doctora en Sagrada Escriptura, és una de les persones més reconegudes en l'àmbit bíblic i de les poques dones que han guanyat una càtedra a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. És professora convidada al Pontifici Institut Bíblic.