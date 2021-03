La nova vida de Beatriz Montañez, aïllada al bosc i amb 150 euros al mes per voluntat pròpia

La nova vida de Beatriz Montañez, aïllada al bosc i amb 150 euros al mes per voluntat pròpia · La Sexta

Beatriz Montañez ha reaparegut davant els mitjans de comunicació després de diversos anys d'absència. La que va ser copresentadora de 'El Intermedio' durant els seus cinc primers anys d'història a La Sexta acaba de publicar 'Niadela', un llibre en el qual relata com ha canviat la seva vida des que va decidir allunyar-se de la televisió.

Es tracta d'un canvi radical, ja que la periodista viu des de fa cinc anys en una cabanya situada enmig del bosc. Aquest estil de vida, marcat per la solitud, li ha servit per adonar-se "que havia perdut moltes parts de mi mateixa". "Crec que des que naixem som modelats pels nostres pares, l'escola... Anem llançant a les escombraries petits trossets dels qui som per a integrar-nos", explica en una entrevista al programa 'Hoy por hoy' de Cadena SER.

Et pot interessar El Gran Wyoming confessa haver-se plantejat deixar la TV per assetjament.

"Estava perduda no, perdudíssima. Resulta molt difícil quan no tens un camí concret pel qual caminar, veient desenes de bifurcacions al teu voltant. Volia tocar-ho una mica de tot, però al final t'adones que has de triar. La vida és pura elecció", comenta Montañez.

Una sèrie d'opcions que li estaven provocant "massa soroll i molta inestabilitat": "Vaig començar a escoltar un 'tic tac' al cap i vaig sentir que en qualsevol moment explotaria. Vaig anar en el sentit contrari, el del silenci i la solitud. Necessitava silenci". "Per saber quina elecció era la que havia de prendre, el més important era parar i conèixer-me una mica més", afegeix.

En l'entrevista també confessa que li feien mal alguns dels comentaris que es deien sobre ella quan apareixia en pantalla: "M'afectava molt el que es deia de mi, la imatge que la gent tenia de mi. Tothom em deia que per haver estudiat als Estats Units tenia diners i era una 'pija'. Absolutament res a veure, vinc d'una família molt humil".

Actualment, Montañez està disposada a continuar vivint en solitud: "Porto cinc anys i tant de bo em quedin molts més. La casa no és meva, fins que em facin fora". "Cada cinc o sis mesos surto d'allà, a mi em sembla suficient. Vaig a Madrid, al teatre, al cinema, veig els meus amics... I torno amb la satisfacció de saber que aquesta necessitat no sorgirà en uns altres quatre o cinc mesos", revela.

La que fos presentadora de La Sexta, que viu amb els diners que va estalviar durant la seva etapa a la televisió, calcula que no es gasta "més de 150 euros" al mes en alimentació: "Em vaig posar una mensualitat petita perquè les meves necessitats són poques. Era una manera d'invertir en mi mateixa. Tot el que m'envolta és molt auster. Vaig decidir fer-me vegana, que, alhora, és bastant barat". "Vaig instal·lar un equip fotovoltaic i l'aigua ve d'un pou. Les despeses són petites i les tinc controlades", afirma.

La seva polèmica amb Bertín Osborne a 'Hable con ellas'

L'últim projecte televisiu de Beatriz Montañez va ser 'Hable con ellas', format que va presentar en el 'late night' de Telecinco i que va abandonar pocs mesos després de la seva estrena. Durant la seva etapa al capdavant del programa va protagonitzar una polèmica amb Bertín Osborne, que va participar com a convidat en un dels seus lliuraments.

"T'aposto 1.000 euros que no ets capaç d'ensenyar-me una frase en la qual Pablo Iglesias defensi el règim veneçolà", li va dir a l'actual presentador de 'Mi casa es la tuya'. Dies després, la presentadora va decidir fer les paus amb Bertín i va saldar el seu deute amb ell, després que aparegués un vídeo que posava en qüestió les seves paraules.