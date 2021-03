Sara Carbonero parla de la seva separació d'Iker Casillas sense embuts

Una de les notícies del mes ha estat sens dubte la separació de Sara Carbonero i Iker Casillas; la parella, que semblava estar més unida que mai després dels problemes de sortiu que han patit tots dos, ha decidit separar els seus camins i emprendre camins diferents, encara que ho estan fent a poc a poc i sense oblidar-se que la família és el primer. Des que van publicar un comunicat conjunt per tancar l'assumpte, cap s'havia pronunciat de manera directa sobre la ruptura, encara que Sara Carbonero ha obert una mica el seu cor en una entrevista que ha fet a David Otero per al seu programa de Ràdio MARCA.

La periodista va preguntar al convidat si el seu cor ha resultat danyat en alguna ocasió, al que Otero va respondre que en el passat sí: "quan era més jovenet, més noiet. Ara ja no". La qüestió es va relacionar amb l'últim tema del cantant, 'Corazón malherido' i per això va aclarir que es troba feliçment casat. Va ser en aquest instant on Sara Carbonero va sorprendre els oients amb un missatge amb doble sentit:

"Jo crec que per això no hi ha edat, però sí que s'enfoquen les coses d'una altra manera", va confessar la jove en un moment que coincideix amb la seva separació d'Iker Casillas. Potser és una forma de dir que la ruptura no l'ha afectat tant com ho hauria fet fa alguns anys, i que prefereix mantenir una bona relació amb el pare dels seus fills perquè la família no es trenqui del tot.