Flos Mariae, la «girl band» cristiana de Girona, se separa

Flos Mariae, un grup gironí format per set germanes de forta convicció cristiana, se separen. Així ho ha anunciat part de la "girl band" en un vídeo que han pujat a les xarxes socials i que no ha trigat a viralitzar-se.

Segons s'explica en el vídeo, on tan sols apareixen quatres de les set germanes Bellido Durán, la separació de la banda ha estat motivada perquè "les altres components del grup van prendre unes decisions errònies i van trencar el grup. No ens queda una altra alternativa que trencar la nostra promesa i deixar el grup, que s'ha trencat per sempre".

A banda de la notícia de la seva dissolució, les germanes fan un repàs a Flos Mariae, d'inici a final. D'aquesta manera expliquen que la banda néixer el 2012 per devoció cap a la Verge Maria, a la qual li van prometre cançons si la seva mare es curava d'una malaltia. Ràpidament, les seves cançons de temàtica catòlica van convertir-se en èxits virals amb temes com "Amén" o "¡Viva el Papa!".

Tot i la separació, una de les germanes que apareix en el vídeo de comiat assegura que "sabem que les nostres germanes s'han equivocat en les seves decisions, però nosaltres les perdonem, tot i que això no té solució".

Més enllà dels sis discs publicats, les germanes Bellido Durán també eren molt actives al portal de formació i informació espiritual "catholicosonline.net". Aquest lloc web va ser fundat per María Durán, mare de la família i amb orígens a Cassà de la Selva.

A més, també van crear una marca de roba dissenyada per elles mateixes anomenada Meyalayer.