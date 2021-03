Mediaset expulsa Antonio David Flores de tots els seus programes després del testimoni de Rocío Carrasco

El testimoni de Rocío Carrasco ja ha tingut conseqüències. Mediaset ha decidit prescindir d'Antonio David Flores com a col·laborador en tots els seus programes, com avança Isra Álvarez a '20 minutos' i ha verificat la redacció de YoTele amb fonts oficials de Mediaset: «No està prevista la seva participació en programes».



Aquesta decisió del grup audiovisual arriba després que la filla de Rocío Carrasco relatés l'infern viscut amb Antonio David Flores durant el seu matrimoni i després de la seva separació, detallant moments escabrosos, dolorosos i molt impactants fins ara desconeguts relatius al pare dels seus fills, a qui no anomena en cap moment («no em fa bé») i defineix com un ésser maquiavèl·lic.





El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

reaccions en tots els àmbits de la societat . Una de les més destacades ha sigut la d' Irene Montero , ministra d'Igualtat, que va publicar un fil en el seu compte oficial de Twitter amb la seva opinió.