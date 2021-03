La ministra d'Igualtat dona suport a Rocío Carrasco: «És una víctima de violència de gènere»

Des d'abans de l'estrena de la sèrie documental ''Rocío, contar la verdad para seguir viva" l'expectació era màxima. El testimoniatge de la filla de Rocío Jurado i Pedro Carrasco en l'espai que emet Telecinco prometia ser una bomba mediàtica en els programes i revistes del cor i tenir entretinguda a l'audiència per unes setmanes, però el que no s'esperava és que des del primer lliurament Rocío Carrasco col·loqués en primera línia i en prime time televisiu el tema de la violència masclista.



Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, durant la retransmissió de la sèrie documental, Rocío Carrasco va rebre el suport instantani d'una allau de figures públiques i cares conegudes de la política i la televisió. Fins i tot de la mateixa ministra d'Igualtat, Irene Montero, que va aprofitar l'èxit de la docuserie -els dos primers capítols emesos s'han convertit en l'emissió més vista de l'any de la cadena de Vasile (33.2 de 'share', 3.787.000 teleespectadors)- per obrir un fil a Twitter en defensa de Carrasco.





El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres. #RocioVerdad1 — Adriana Lastra (@Adrilastra) March 21, 2021

Probablemente esta noche está siendo de las peores de mi vida , si no la peor. El conocimiento de lo q ocurría y ha ocurrido no me quita el inmenso dolor de verte . ??Te quiero con mi vida y te agradezco q hayas decidido q te escuchen .. al menos escucharte .. y a Fidel gracias?? — Terelu Campos (@terelu_campos) March 21, 2021

"No hables a menos que puedas mejorar el silencio" dijo Borges Rocío lo ha mejorado. #RocioVerdad1 — Sandra Barneda (@SandraBarneda) March 21, 2021

Rocío Carrasco denunció ayer la violencia machista. Un testimonio de maltrato que muchos pondrán en duda. Igual que lo hicieron con Ana Orantes. Igual que lo han hecho con tantas y tantas mujeres. Por eso es tan necesario el feminismo #YoSíTeCreo — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 22, 2021

Sota l'etiqueta #RocioYoSiTeCreo o #RocioVerdad1, moltes altres figues públiques van donar suport a Rocío Carrasco.