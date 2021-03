Georgina Rodríguez fa una aposta immobiliària a Girona

Georgina Rodríguez no s'està de res des que va començar la seva relació amb Cristiano Ronaldo. La model i influencer ha fet un pas endavant a la seva carrera, gaudint d'un dia a dia ple de luxes, joies, roba de les millors marques... No obstant això, sempre té presents els seus orígens humils i insisteix que és una noia senzilla que es preocupa de la feina i dels seus. És en aquest sentit en el qual van encaminades les seves últimes inversions. La de Jaca ha comprat dues cases a Girona -una per a la seva mare- segons revela el portal Vanitatis.





Segons la informació,. El primer va adquirir-lo a finals d'octubre de 2019 i es tracta d'una casa unifamiliar que va ser la seva primera vivenda en propietat. Se situa en una urbanització a les rodalies de Girona i s'ha encarregat de reformar-la perquè la seva mare, Ana María Hernández, s'hi instal·li des de fa gairebé un any ja que abans vivia de lloguer a la ciutat. La casa compta amb 98 metres quadrats i 372 de terreny enmig de la natura.Mesos després va fet una altra aposta immobiliària a Girona comprant una altra casa al carrer paral·lel de la primera vivenda. Tenint en compte que la compra va ser el 2020, les obres per reformar-la s'estan allargant per culpa de la pandèmia. En aquest cas, la casa és més petita amb 89 metres quadrats.