Ter Stegen enamorat del Barri Vell de Girona i de la Costa Brava

Marc André Ter Stegen va aterrar a Barcelona el 2014 per defensar la samarreta blaugrana. I des de llavors, sempre que ha tingut oportunitat, ha declarat el seu amor per Catalunya i la seva capital, ciutat on resideix.



El porter del Barça és un dels jugadors més estimats per l'afició, no tan sols per les seves parades, que han donat moltes alegries als culers, sinó per la seva senzillesa i la capacitat d'integració a Catalunya: parla català sempre que en té ocasió, passeja per la capital catalana i no és estrany trobar-lo al metro de Barcelona.





I don't have a favorite landscape. In the city you can get some amazing views of Barcelona. I've also visited Girona old town and Priorat which are both beautiful places in Catalunya. And of course, the Costa Brava is ???? https://t.co/Yv4zRa5glv