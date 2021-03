Ángela Dobrowolski, exdona de Josep Maria Mainat, apallissada brutalment a la presó

Ángela Dobrowolski segueix en la presó després de ser detinguda el mes de gener passat per un el seu suposat intent d'assassinat després de pretendre fins a tres ocasions entrar en el domicili del seu exmari, el productor televisiu Josep Maria Mainat a Barcelona, on ella vivia des de la seva separació fins que la policia la va fer fora el mes de novembre passat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar aleshores el seu ingrés a la presó a més de per un presumpte delicte de violació del domicili, per infringir les mesures cautelars d'allunyament que se li havien imposat amb anterioritat.

Aquest matí, Dobrowolski ha estat agredida en presó per part d'un grup de preses, tal com han informat des del programa «Espejo Público» d'Antena 3. Tot apunta al fet que l'agressió es va produir per l'impagament d'un deute.

Després de la baralla, Dobrowolski ha rebut fins a cinc punts de sutura al cap. Tal com ha confirmat l'espai televisiu, les agressores haurien amenaçat a Dobrowolski no només amb agredir-la, sinó també anar pel productor i els fills que va tenir amb el seu ja exmarit. Fonts de la presó asseguren que la presa és «conflictiva».