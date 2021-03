El dia que Rociíto i Antonio David van anunciar el seu casament en un bar de Sant Joan de Vilatorrada

La relació entre Rocío Carrasco (Rociíto) i Antonio David Flores, que aquests dies és notícia per la denúncia per part d'ella de maltractes en una sèrie documental que s'emet per Telecinco, va tenir un dels seus primers capítols al Bages, concretament en un bar de Sant Joan de Vilatorrada.

Va ser la nit del 16 de març de 1996, quan la filla de Rocío Jurado i Antonio David Flores, aleshores agent de la Guàrdia Civil, van celebrar el seu compromís al Saloon Far West de Sant Joan. El diari Regió7 va recollir l'efemèride en una crònica publicada quatre dies més tard, el 20 de març. Va ser un anunci entre amics, «una cosa molt normal, com qualsevol colla que va de festa el cap de setmana», relata l'escrit, que també detalla que l'àpat van ser entrepans de tonyina i xupitos.

La parella, ella de 18 anys i ell de 20, va escollir Sant Joan perquè tenien un amic d'Antonio David destinat a la comandància de la Guàrdia Civil de Manresa. Aquest, va avisar l'aleshores propietari del local, Manel Pellicer, que li portaria «uns amics, que ja s'ho trobaria».

Dit i fet, a la mitjanit de l'esmentat dissabte es van presentar al local un grup d'amics per fer-hi unes copes. Pellicer «no hi va pas caure de qui era» fins que un altre company li va dir. Al diari va relatar què va sopar la filla de la cantant amb les seves amigues: «van demanar un entrepà de llom, però ella després va canviar d'opinió. Em va dir que el porc no li anava bé. Però em va sorprendre que em digués que, si no tenia res més, li posés pernil. De seguida va rectificar», mentre que la parella de Rocííto i els seus amics, només «van prendre uns 'cubates' i els vaig convidar a uns 'xupitos' afrodisíacs que faig». I mentre, els companys de Flores conversaven sobre si es podien canviar els torns per poder assistir a la boda.

El casament va tenir lloc el dia 31 del mateix més, a la finca Yerbabuena, de Rocío Jurado. Tanmateix, l'enllaç no va comptar del tot amb el suport de la família de Rociíto. Fruit de la unió, la parella va tenir una primera filla el 13 d'octubre de 1996 (Rocío Flores) i un nen el 15 de desembre del 1998 (David Flores). El 1999, però, es van divorciar de mutu acord.

Tornant a la nit del bar Saloon Far West, encara que la visita de la parella i l'anunci del seu compromís van ser la sensació de la vetllada, no van ser molestats per la gent que es trobava en aquells moments a l'establiment. Segons va explicar el propietari, «la gent no els va assetjar gaire. Cadascú feia la seva. Això sí, els que jugaven a billar, per exemple, dedicaven tres mirades a la Rociito i només una a la partida». I després del sopar, abans que la parella, juntament amb el seu grup d'amics marxés del local, van anar a veure els animals que hi havia al terrari del bar. Pellicer també va explicar que els nuvis van assegurar que tornarien a Sant Joan, ja que els hi va agradat l'ambient i ell els hi va desitjar sort en el matrimoni.

D'idil·li a malson

L'estrena de la docusèrie de Rocío Carrasco a Telecinco ha tret a la llum que aquella relació que va començar de forma idíl·lica ha acabat essent un malson per a la filla de Rocío Jurado. El seu testimoni va sacsejar els espectadors quan, plorant desconsolada, gairebé sense poder parlar i hiperventilant, va relatar que havia estat víctima de maltractaments.

"Massa vegades m'han dit que sóc mala mare. M'ho han dit pel carrer i en mitjans de comunicació i m'han fet sentir-me com a tal" o "quan em tornava els nens a la porta de la casa, ell m'increpava i m'insultava: 'et prendré els nens, filla de puta; t'odiaran, faré que t'odiïn'", són algunes de les frases que va deixar anar Rociíto en el primer capítol de la docusèrie, durant el qual també va confessar haver intentat suïcidar-se.