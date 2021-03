Catalonia Sacra programa 40 activitats per difondre el patrimoni de l'Església

Catalonia Sacra ha organitzat per aquest any una quarantena d'activitats per donar a conèixer el patrimoni cultural de l'Església. La programació es desenvoluparà des del març fins al novembre i inclourà visites, conferències i tallers. Fruit de la programació en xarxa dels bisbats amb seu a Catalunya, també vol ser una oportunitat per donar a conèixer obres mestres com el mosaic de Gaudí, les pintures murals barroques de Talltorta o l'orgue barroc de l'Església Santa Maria de Morella a Castelló. Cal inscriure's prèviament i l'aforament serà reduït en compliment de les restriccions de covid-19. D'altra banda, els bisbats també han impulsat tretze projectes de conservació de patrimoni cofinançats amb fons europeus per un valor de 5,8 milions d´euros.

Entre les activitats previstes, s'han programat una dotzena d'activitats centrades en parts concretes d'un temple o obres conservades, com ara la capella del Santíssim de Sant Martí de Viladecavalls i els seus vitralls o la visita per contemplar el mosaic que Antoni Gaudí va dissenyar a l'església de Sant Pacià.

La pintura mural tindrà una presència destacada enguany. A través de la selecció de diferents monuments, es farà un recorregut per la història de l'art català: des del gòtic de Santa Maria del Bruc, passant per les pintures barroques de Sant Climent de Balltorta i el retaule low cost de Sant Pere de Navata fins a la visita nocturna de la catedral de Vic per conèixer les pintures de Josep M. Sert i acabant a la parròquia del Carme de Lleida.

Amb l'objectiu de diversificar la mirada sobre el patrimoni, també es programen activitats singulars com una visita centrada en les campanes i els campanars de la Garrotxa o una activitat familiar sobre les llegendes del monestir de l'Estany amb titelles.