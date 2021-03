Jordi Sánchez diu que el pitjor de la UCI va ser creure que el seu fill havia mort

L'actor Jordi Sánchez, que ha estat 24 dies en coma induït a l'UCI a causa de la covid-19, ha explicat aquest dissabte que el pitjor d'aquell període de temps van ser les al·lucinacions que va patir, que li van fer creure que un dels seus fills havia mort.

En una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, el protagonista de la sèrie "La que se avecina" ha detallat com va viure aquests 24 dies intubat a la unitat de vigilància intensiva, ara que porta ja deu dies a la seva casa de Barcelona recuperant-se del tot del virus.

"Després de 24 dies en coma induït, quan em van despertar no podia ni caminar ni fer res, ni tan sols escriure. Al cap de dos dies ja escrivia i als quatre ja caminava", ha assenyalat l'actor.

Les al·lucinacions que va patir durant els dies en coma van ser per a ell els moments més difícils perquè va creure que un dels seus fills havia mort i fins i tot recorda haver estat preparant els papers per al seu enterrament.

"Vaig viure en un món paral·lel durant aquests 24 dies. Va ser terrible. Estava molt drogat i pensava que tot allò era cert. Les al·lucinacions són més fortes que els somnis. Em vaig despertar súper trist i quan em van dir que no estava mort em vaig posar a plorar", ha explicat.

Sánchez creu que es va contagiar de la covid-19 durant el rodatge d'una pel·lícula i assenyala que, encara que se'ls feien proves molt freqüents per detectar el virus, sempre existeix un risc i els actors estan més exposats perquè han de treballar sense mascareta.