Naw Ruz: any nou i calendari bahá'í

Els bahá'ís de tot el món celebràrem el 20 de març Naw Ruz, l'any nou bahá'í. Aquesta celebració és la culminació d'un període de dejuni de 19 dies, en què els bahá'ís s'abstenen voluntàriament de menjar i beure des de la sortida a la posta de sol. El dejuni és un període de meditació i oració, de recuperació espiritual, que el creient dedica a gestar els canvis necessaris per refrescar i enfortir les forces espirituals latents en la seva ànima. El dejuni es fa en l'últim mes del calendari bahá'í, en el mes Sublimitat. Una de les característiques de les grans religions ha estat establir un calendari propi. En cadascuna d'elles, s'ha creat un nou sistema de mesura del temps per ressaltar la importància històrica de l'aparició del seu profeta fundador i l'inici de la nova era que cada un d'ells va inaugurar. La fe bahá'í disposa d'un calendari solar, amb 19 mesos de 19 dies (361 dies), amb l'addició de 4 o 5 dies, per ajustar el calendari a l'any solar. Cada un dels mesos és nomenat amb un dels atributs de Déu. L'inici de l'any nou bahá'í està fixat astronòmicament i comença en l'equinocci de primavera.

La celebració d'any nou bahá'í va més enllà d'un esdeveniment en el calendari. La sortida del sol a l'equinocci és símbol de vida, i per a nosaltres una nova oportunitat per revigoritzar els poders de l'esperit i explorar com contribuir al benestar material i espiritual personal i comunitari. La renovació en el món de la naturalesa és de fet un símbol de la renovació espiritual que succeeix quan un gran personatge profètic, com Buda, Jesús, Muhammad o Bahá'u'lláh, apareix a la Terra, donant un impuls regenerador a la humanitat.

Per als bahá'ís, les religions estan connectades entre si i són etapes d'un únic procés espiritual que permet a la humanitat acostar-se al seu Creador i evolucionar cap a nivells més complexos i rics de civilització. L'any nou bahá'í és també un recordatori de la unitat dels missatgers de Déu i la primavera espiritual que cadascú va portar a la humanitat. En aquest moment de la història, els ensenyaments de Bahá'u'lláh estan despertant un nou esperit de vida, capaç d'unir tots els pobles del món perquè junts construïm una civilització en continu progrés.